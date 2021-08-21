Tuzlaspor, İzmir'de 3 puanı 3 golle aldı!

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Altınordu, Tuzlaspor'u konuk etti.



Izmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tuzlaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Bardhi, 21. dakikada İsmail Konuk ve 45+1. dakikada Tayfun Aydoğan attı. Altınordu'nun tek sayısını ise 31. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 2. haftada ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Altınordu ise ikinci maçında da kazanamadı ve 1 puanda kaldı.



Tuzlaspor, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Altınordu ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.



