Tuzlaspor hızlı başladı, kötü bitirdi!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor'u konuk etti. Karşılaşma Bandırmaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Tuzlaspor, 1. dakikada Thruam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 7. dakikada Gökcan Kaya ile bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bandırmaspor'da da Hakan Bilgiç, 45+2'de kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.



İlk yarısı Tuzlaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Bandırmaspor, 54. dakikada Abdurrahim Dursun ile rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve skora eşitliği getirdi.



90+7'de Tuzlasporlu Samet Asatekin'in kendi kalesine attığı gol, Bandırmaspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.



Geçen hafta da deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederer galibiyet hasretini bitiren Bandırmaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Son iki haftadır sahadan eli boş ayrılan Tuzlaspor ise bu maç ile birlikte olumsuz serisini devam ettirdi.



Bu maçın ardından play-off hedefini korumak isteyen Tuzlaspor, 41 puanla 8. sırada yer aldı. Son saniyede 3 puanı hanesine yazdıran Bandırmaspor ise 38 puanla 9. sırada kendisine yer buldu.











