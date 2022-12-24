Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, Altay'ı konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı. Altay'ın gollerini 4. dakikada Ceyhun Gülselam ve 10. dakika penaltıdan Marco Paixao kaydetti.



Tuzlaspor'un golleri ise 12. dakikada Bilal Başacıkoğlu, 32 ile 62. dakikada James Adeniyi ve 90. dakikada Abdoulaye Yahaya'dan geldi.



Ligde son 3 maçını kaybeden Tuzlaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkarttı ve 14. sıraya yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Altay ise 21 puanla 12. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Tuzlaspor, Adanaspor'u ağırlayacak. Altay ise deplasmansa Samsunspor'la karşılaşacak.





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