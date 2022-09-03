Tuzlaspor, Erzurumspor'u farklı geçti: 4-1

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.



15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 4-1 kazanırken goller; 9. dakikada James Adeniyi, 13. dakikada yine penaltıdan James Adeniyi, 43. dakikada İbrahim Has ve 60. dakikada Abdoulaye Cisse'den geldi. Konuk ekip Erzurumspor'un tek golü ise 5. dakikada Martin Hasek'ten geldi.



Bu sonuçla beraber bu sezonki ilk galibiyetini alan Tuzlaspor puanını 4'e yükseltirken, Erzurumspor 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olurken Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak.





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