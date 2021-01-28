Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, hücum oyuncusu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti
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28 Ocak 2021 20:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, 35 yaşındaki futbolcu Erkan Zengin'i transfer etti.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Adana Demirspor'dan tecrübeli oyuncu Erkan Zengin ile sözleşme imzaladı. Türk asıllı İsveçli milli oyuncuya Tuzlaspor'umuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli forvet oyuncusu daha önce İsveç'te Hammarby, Türkiye'de ise Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını giymişti.



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