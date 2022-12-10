Tuzlaspor: 'Emeğimize üzülüyoruz'

Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, maçın ardından konuştu.



Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise bazı maçların çok can yaktığını ve bu maçın da onlardan biri olduğunu belirterek, "68. dakikaya kadar neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Mata ve Adeneyi ile bulduğumuz çok net 5-6 pozisyon vardı ama olmadı. Üzgünüz, oyuncularımızın emeğine, gol kaçırdığımıza üzülüyoruz. Çünkü çok istediler, çok iyi mücadele ettiler. Gol atamadığınız zaman futbolda bunların hiçbir önemi kalmıyor. Umarım bir sonraki maçta telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kocabıyık, Tuzlaspor'da sürekli teknik sorumlu değiştirilmesiyle ilgili bir soruya karşılık da "Bu soruların muhatabı teknik adam olarak bizler değiliz, kulüp yönetimi ve başkanlar. Futbolda bunlar olabiliyor." diye konuştu.





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