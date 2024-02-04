Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Tuzlaspor 2-1 kazandı.



Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Umar Aminu ve 72. dakikada William Togui kaydetti. Manisa FK'nin tek golü 12. dakikada Andrej Djokanovic'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte kendini küme düşme hattından kurtaran Tuzlaspor, puanını 22 yaptı. Manisa FK ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



