Tuzlaspor'dan iki transfer

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile stoper Eyüpcan Delibalta'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu TFF 2. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'da geçiren Muhammed Demirci ve Sakaryaspor'da oynayan Eyüpcan Delibalta ile sözleşme imzalandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu TFF 2. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'da geçiren Muhammed Demirci ve Sakaryaspor'da oynayan Eyüpcan Delibalta ile sözleşme imzalandı.
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