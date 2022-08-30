Tuzlaspor'da üzüntü hakim; 'Çalışacağız'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından üzücü bir sonuç aldıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını, istediklerini yaptıklarını belirten Şafak, "Fakat duran toptan bir konsantrasyon kaybı ve oyuncularımın adam paylaşımı ile ilgili sıkıntısından dolayı gol yedik. Daha sonra oyun içerisinde toparlamaya çalıştık ama takım gol yedikten sonra biraz dengemiz bozuldu." diye konuştu.
Şafak, ikinci yarıda oyun kendilerine dönmüşken ikinci golü yediklerini aktararak, "Kariyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim fakat bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Tuzlaspor için çalışacağız." dedi.
Maça iyi başladıklarını, istediklerini yaptıklarını belirten Şafak, "Fakat duran toptan bir konsantrasyon kaybı ve oyuncularımın adam paylaşımı ile ilgili sıkıntısından dolayı gol yedik. Daha sonra oyun içerisinde toparlamaya çalıştık ama takım gol yedikten sonra biraz dengemiz bozuldu." diye konuştu.
Şafak, ikinci yarıda oyun kendilerine dönmüşken ikinci golü yediklerini aktararak, "Kariyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim fakat bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Tuzlaspor için çalışacağız." dedi.
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