Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı
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25 Nisan 2021 13:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

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