Tuzlaspor cephesi üzgün; 'Alınacak ders çok'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 1-0 yenilen Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak, kazanmaları gereken bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şafak, takımının ilk yarım saatte ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ancak gördükleri kırmızı kartla eksik kaldıktan sonraki oyunu beğenmediğini vurguladı.



Oyuncularıyla tekrar konuşacağını aktaran Şafak, "Oyuna biraz düşük enerjiyle başladık. Tam toparlarken kırmızıyla karşılaştık. Oyunu tutalım derken ikinci yarı golü yedik. Değişikliklerimizle takım toparlandı. 10 kişi oynamamıza rağmen son 15-20 dakikada etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Takımı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var. Bundan sonraki süreçte daha iyi olan bir Tuzlaspor seyrettireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ