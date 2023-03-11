Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, Dyorex Boluspor'u konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.



Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü Aaron Iseka 20. dakikada penaltıdan kaydetti.



Maçın 18. dakikasında Boluspor'dan Naby Oulare ve 50'de Tuzlaspor'dan Bilal Başacıkoğlu takımlarını 10 kişi bıraktı.



Ev sahibi Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı Boluspor ise 35 puanda kaldı.



Gelecek hafta Tuzlaspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Boluspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.





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