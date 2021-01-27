Tuzlaspor Ali Tandoğan'ı göreve getirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan'ı getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor Ali Tandoğan'ı göreve getirdi
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27 Ocak 2021 02:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör olarak Sayın Ali Tandoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.



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