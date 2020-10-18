Tuzlaspor 90'da galibiyete uzandı

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Boluspor ile Tuzlaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Tuzlaspor üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelede Boluspor'un golü 40. dakikada Marlinho'dan geldi. Tuzlaspor'un golleri ise 79. dakikada Onur Ayık ve 90. dakikada Aias Aosman'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligde henüz galibiyeti olmayan Boluspor, 1 puanla son sırada kaldı. Tuzlaspor ise 11 puana çıktı.



Boluspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise aynı haftada sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak.



Stat: Atatürk



Hakemler: Cihan Aydın Bursa, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay



Beypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan (Dk. 90+2 Hamza Gür), Bekir Yılmaz, Rydel Poepon (Dk. 71 Mertan Caner Öztürk), Gökhan Sazdağ (Dk. 86 Nemanja Mihajlovic), Marlinho Da Silva (Dk. 71 Tugay Kaçar- Dk. 86 Fethi Özer), Muhammet Bayır, Alican Özfesli, Ali Keten, Burak Bekaroğlu



Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Samuel Yohou, Aykut Çeviker (Dk. 76 Özgür Can Özcan), Gökhan Kaya, Kossi Segbefia (Dk. 46 Aias Aosman), Ahmet Yazar (Dk. 46 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Aldin Cajic (Dk. 62 Matej Pucko), Rogerio Rosario (Dk. 90+5 Tarık Tekdal), Ferhat Öztorun



Goller: Dk. 40 Marlinho Da Silva (Beypiliç Boluspor), Dk. 78 Onur Ayık, Dk. 90 Aias Aosman (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Aykut Çeviker, Dk. 42 Samuel Yohou, Dk. 90+4 Haydar Yılmaz (Tuzlaspor), Dk. 32 Gökhan Sazdağ, Dk. 84 Muhammet Bayır, Dk. 90+1 Mertan Caner Öztürk (Beypiliç Boluspor)



