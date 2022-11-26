X

Tuzla, Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Tuzlaspor ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tuzla, Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2022 15:33
Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Tuzlaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. 

15 Temmuz'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hasan Özer'in çalıştırdığı Yeni Malatyaspor bu sonuçla kötü gidişini sürdürdü. Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 15 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 16, Yeni Malatyaspor ise 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Eyüpspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor  ise haftayı bay geçecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ