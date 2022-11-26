Tuzla, Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Tuzlaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.



15 Temmuz'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hasan Özer'in çalıştırdığı Yeni Malatyaspor bu sonuçla kötü gidişini sürdürdü. Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 15 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.



Tuzlaspor bu sonuçla puanını 16, Yeni Malatyaspor ise 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Eyüpspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise haftayı bay geçecek.

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