Tuzla maça lider girdi, 5. sırada çıktı

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Adana ekibi maçı 3-1 kazandı.



Adana Demirspor'da goller; 11. dakikada Chedjou, 18. dakikada Traore ve 44. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Tuzlaspor'un tek golü 86. dakikada Thuram'dan geldi.



Ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Maça 27 puanla lider çıkan Tuzlaspor ise, 5. sıraya kadar geriledi.



Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise aynı haftada sahasında Altınordu ile karşılaşacak.



