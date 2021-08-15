Tuzla'da goller ilk yarıda: Ankaragücü takıldı

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Tuzlaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadele ilk yarıda gelen gollerin sonrasında 1-1 sona erdi.



Tuzlaspor 18. dakikada Safa Kınalı'nın golüyle öne geçerken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 45+2. dakikada Kwabena kaydetti.



TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaragücü evinde Kocaelispor ile karşılaşacakken, Tuzlaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.



Karşılaşma öncesinde Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Stat: Vefa



Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Bersan Duran



Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 71 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 86 Metincan Cici), Pedersen



MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 66 İshak Çakmak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Ali Kaan Güneren), Owusu, Geraldo (Dk. 82 Erdem Özgenç), Cem Ekinci, Eren Derdiyok (Dk. 71 Şahverdi Çetin)



Goller: Dk. 18 Safa Kınalı (Tuzlaspor), Dk. 45+2 Owusu (MKE Ankaragücü)



Sarı kart: Dk. 22 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)



