Tüzemen: 'Terim bilgi sahibi olmadan fikir yürütmez'

Fatih Terim ile TFF arasında yaşanan tartışma sonrası Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen değerlendirmede bulundu.



İşte Tüzemen'in yorumları:



"Mehmet Baykan'ın TFF yönetiminde görev yapmaması gerekir. Çünkü TFF seçimle işbaşına geliyor. Sayın Baykan, TFF'ye girdiğinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü makamına vekaleten bakıyordu. Sonra bu göreve asaleten atandı.



Baykan, etik anlamında Gençlik ve Spor Müdürü olarak TFF yönetimi içinde yer almamalıdır. Ayrıca geçen sene Trabzon medyası, kaybedilen tartışmalı şampiyonluk sonrası manşetlerinde birçok insanı hedefe taşırken, Baykan'a da yer vermişti. TFF'nin ya da kurullarının yaptığı yaptırımlarda alınan kararlara etki ediyorsa bu yakışıksız olur. Geçen sezon Baykan'la ilgili rahatsızlığını Fenerbahçe de dile getirmişti.



Terim'in, 'TFF'nin içinde hiçbir bilgi gizli kalmıyor' söylemi var. Terim, bilgi sahibi olmadan fikir yürütmez. Hatta Baykan'ı hakem dünyası ile sıkıntılı olduğu iddiaları da var. Sonuçta Baykan ya genel müdürlük makamında otursun ya da istifa edip TFF görevinde kalsın."



NE OLMUŞTU?



Çaykur Rize maçından sonra yaşanan gerilim nedeniyle 2 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa analisti ile kavga eden F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi yönündeki bir soruya, "Mehmet Baykan'a sorun" yanıtını vermişti. Bunun üzerine TFF resmi sitesinden, "Olayların başlangıcı her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, olayların devamında küfür içerikli hakaretler söz konusu olup bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işlemi farklılık arz etmektedir" açıklamasını yaptı. Terim de sosyal medya hesabından çok sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:



"TFF'nin verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, gerekli aydınlatılma yapıldı. Bu vesileyle Rizespor maçındaki tartışmanın 'yanlış' yansıtıldığını öğrenmiş olduk. Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü TFF'yi tebrik ediyorum. Hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum."



