Tuzağa düşen kedinin muazzam kaçışı

Kedi çetesinin elinden zor kurtulan bu kedi sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

17 Temmuz 2018 20:33
Tuzağa düşen kedinin muazzam kaçışı
Kedi çetesinin elinden zor kurtulan bu kedi sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.


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