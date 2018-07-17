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Tuzağa düşen kedinin muazzam kaçışı
Tuzağa düşen kedinin muazzam kaçışı
Kedi çetesinin elinden zor kurtulan bu kedi sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
17 Temmuz 2018 20:33
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