Tuz festivali öncesi tuzdan sahada maç!

Çankırı'da "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası tuzdan yapılan sahada oynanan ilk maçla başladı.



Çankırı Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında "Tuz futbol turnuvası" düzenlendi.



Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda zemin tuzla kaplanarak saha kuruldu.



Artı Mühendislik ile Korgun Belediyespor takımları arasında oynan ilk maç 3-1 Korgun Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi.



Yaklaşık 10 kamyon tuz getirilerek hazırlanan sahada futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi. Sahada basketbol ve ayak tenisi turnuvasında da yarışmacılar mücadele edecek.



Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılı tuz festivalini tuz futboluyla bugün açtıklarını söyledi.



Çok yoğun bir ilginin olduğunu belirten Esen, "Bu yıl bir hafta önce başlattık. Yaklaşık 120'ye yakın takım futbol, voleybol, basketbol ve ayak tenisi kategorilerinde mücadele verecek. Bugün de turnuvanın ilk maçını başlattık ve ilk golü de ben attım. Festival kapsamında 19 etkinliğimiz olacak, çeşitli sanatçılarımız var. İnşallah 20'sinde de turnuvaların finallerini yapıp arkadaşlara ödüllerini vereceğiz." dedi.



Tuz festivali olduğu için tuz temalı etkinlikler yaptıklarını dile getiren Esen, "Oynayanlar da izleyenler de çok keyif aldı. Diğer illerden bizi izleyen arkadaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Kum futbolu gibi ama daha güzeli. İnşallah devamı gelir. Dünyada bir ilk. İlerleyen süreçte de sürdürülebilir hale getirerek belki bakarsınız tuz madeninin olduğu bölgelerde şehirlerarası bir turnuva yaparız." diye konuştu.



Tuz futbolu turnuvasına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde futbol antrenörü olan Yunus Emre Yılmaz da etkinliğin çok güzel geçtiğini belirtti.



Tuz üzerinde futbol oynamayı herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yılmaz, "Kesinlikle hayatınızda olması gereken bir şey. Plaj futbolundan daha farklı, daha güzel. Normal sahada oynanan futbol ile hiçbir benzerliği yok. Burada topun nasıl sekeceğini, nereye sekeceğini onları hesaplıyoruz. Bunun ilk olması çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



İzleyicilerden Bünyamin Ayhan da tuz üzerinde futbolu ilk defa geçen sene düzenlenen festivalde gördüğünü ifade etti.



Bu yıl düzenlenen turnuvayı da özellikle izlemeye geldiğini anlatan Ayhan, "Türkiye'de ilk defa böyle bir şey gördüğüm için biraz şaşkınım ama gayet güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de katılmak isterdik ama başvurular bittikten sonra şansımız olmadı, inşallah seneye katılmayı deneyeceğiz." dedi.



