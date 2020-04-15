Tutunamayanlar 14. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi ilk bölüm

TRT'nin çok izlenen dizisi Tutunamayanlar 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi Koronavirüs nedeniyle evlerinde olan çekim ekibinin evde gerçekleştirdiği çekimlerle Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla ilk bölümü fragmanı yayınlandı ve oluşturuldu. Tutunamayanlar 14. bölüm çevrimiçi adıyla yayınlanan fragman büyük ilgi gördü.Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı dizide Zafer Algöz gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık'ın bir iş görüşmesine gittiğinde çok zengin olan ve ailesinin her şeyi kaybetmesiyle gidecek bir yeri bile olmayan İrem ile tanışıp onu mahallesine götürüp misafir etmesiyle başlayan bir absürd komedi hikayesi ekranlara gelecek...Yapım Firması: İstanbul Medya Akademisi & Neden FilmYapımcı: Ogün Şanlıer, Ahmet Tarık GüvenYönetmen: Osman Nail Doğan, Murad ZaloğluSenaryo:Müzik:Tarık. Annesinin zoruyla iş arıyor.İremCemile. Tarık'ın annesi. Oğlu artık bir işe girsin istiyor.Tarık'ın ablası. Ayşe. Psikologİlhan. İlham perisi.EylemHicabi Cihangir. Üniversitesi var.Yağız. Belgin'in kardeşi. Çok zengin. Fakir olmak istiyor.Belgin Beren. Yağız'ın ablası. Eskiden ünlüymüş. Barkın bebeğin annesi.Lütfü. ŞairNurdagülHikmetŞair Edgar Allen Poeİmtiyaz ve Gizem'in tüm uğraşlarına rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ve Tarık'ı tatlı bir telaş sarar. İlk buluşma… Tarık ve İrem'i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başlar. Bu gariplik Tarık'ın dikkatini çeker. Ayşe'ye hislerini açıklamak isteyen Lütfü'nün bir sorunu vardır. En yakın arkadaşının ablasına aşık olmuştur. Küçük Prens, beklenmedik bir aksilik sonucu mahalleliyle bir süre daha kalmak zorundadır.