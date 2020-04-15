Tutunamayanlar 14. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi ilk bölüm
Tutunamayanlar dizisinin 14. bölümüyle ilgili fragman yayınlandı. Tutunamayanlar çevrimiçi ismiyle yenşi bölümleri yayınlanmaya başlaycak olan dizinin fragmanı yayınlandı mı? diye soranlar için dizinin evlerde çekilmiş hallerinden oluşan yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Dizide koronavirüs nedeniyle evde kalan dizi oyuncuları yeni bölüm çekerek yayınlayacak.
TRT'nin çok izlenen dizisi Tutunamayanlar 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi Koronavirüs nedeniyle evlerinde olan çekim ekibinin evde gerçekleştirdiği çekimlerle Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla ilk bölümü fragmanı yayınlandı ve oluşturuldu. Tutunamayanlar 14. bölüm çevrimiçi adıyla yayınlanan fragman büyük ilgi gördü.
Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı dizide Zafer Algöz gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.
TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ TUTUNAMAYANLAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEYİN
TUTUNAMAYANLAR 14. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tutunamayanlar dizisinin Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla yeni hali 21 Nisan Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak
TUTUNAMAYANLAR DİZİ KONUSU
Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık'ın bir iş görüşmesine gittiğinde çok zengin olan ve ailesinin her şeyi kaybetmesiyle gidecek bir yeri bile olmayan İrem ile tanışıp onu mahallesine götürüp misafir etmesiyle başlayan bir absürd komedi hikayesi ekranlara gelecek...
TUTUNAMAYANLAR DİZİ OYUNCULARI
Yapım Firması: İstanbul Medya Akademisi & Neden Film Yapımcı: Ogün Şanlıer, Ahmet Tarık Güven Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murad Zaloğlu Senaryo: Müzik:
Oyuncular:
Doğu Demirkol: Tarık. Annesinin zoruyla iş arıyor. Ece Çeşmioğlu: İrem Asuman Dabak: Cemile. Tarık'ın annesi. Oğlu artık bir işe girsin istiyor. Yeliz Kuvancı: Tarık'ın ablası. Ayşe. Psikolog Zafer Algöz: İlhan. İlham perisi. Dilhan Naz özgülüş: Eylem Şinasi Yurtsever: Hicabi Cihangir. Üniversitesi var. Bora Akkaş: Yağız. Belgin'in kardeşi. Çok zengin. Fakir olmak istiyor. Hande Katipoğlu: Belgin Beren. Yağız'ın ablası. Eskiden ünlüymüş. Barkın bebeğin annesi. Barış Yıldız: Lütfü. Şair Dilek Çelebi: Nurdagül Uğur Serhan: Hikmet Bülent Çolak: Şair Edgar Allen Poe
TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İmtiyaz ve Gizem'in tüm uğraşlarına rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ve Tarık'ı tatlı bir telaş sarar. İlk buluşma… Tarık ve İrem'i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başlar. Bu gariplik Tarık'ın dikkatini çeker. Ayşe'ye hislerini açıklamak isteyen Lütfü'nün bir sorunu vardır. En yakın arkadaşının ablasına aşık olmuştur. Küçük Prens, beklenmedik bir aksilik sonucu mahalleliyle bir süre daha kalmak zorundadır.