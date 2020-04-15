Tutunamayanlar 14. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi ilk bölüm

Tutunamayanlar dizisinin 14. bölümüyle ilgili fragman yayınlandı. Tutunamayanlar çevrimiçi ismiyle yenşi bölümleri yayınlanmaya başlaycak olan dizinin fragmanı yayınlandı mı? diye soranlar için dizinin evlerde çekilmiş hallerinden oluşan yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Dizide koronavirüs nedeniyle evde kalan dizi oyuncuları yeni bölüm çekerek yayınlayacak.

15 Nisan 2020 18:09
Tutunamayanlar 14. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi ilk bölüm
TRT'nin çok izlenen dizisi Tutunamayanlar 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi Koronavirüs nedeniyle evlerinde olan çekim ekibinin evde gerçekleştirdiği çekimlerle Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla ilk bölümü fragmanı yayınlandı ve oluşturuldu. Tutunamayanlar 14. bölüm çevrimiçi adıyla yayınlanan fragman büyük ilgi gördü.
Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı dizide Zafer Algöz gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ TUTUNAMAYANLAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEYİN

TUTUNAMAYANLAR 14. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tutunamayanlar dizisinin Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla yeni hali 21 Nisan Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak

TUTUNAMAYANLAR DİZİ KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık'ın bir iş görüşmesine gittiğinde çok zengin olan ve ailesinin her şeyi kaybetmesiyle gidecek bir yeri bile olmayan İrem ile tanışıp onu mahallesine götürüp misafir etmesiyle başlayan bir absürd komedi hikayesi ekranlara gelecek...



TUTUNAMAYANLAR DİZİ OYUNCULARI

Yapım Firması: İstanbul Medya Akademisi & Neden Film
Yapımcı: Ogün Şanlıer, Ahmet Tarık Güven
Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murad Zaloğlu
Senaryo:
Müzik:

Oyuncular:

Doğu Demirkol: Tarık. Annesinin zoruyla iş arıyor.
Ece Çeşmioğlu: İrem
Asuman Dabak: Cemile. Tarık'ın annesi. Oğlu artık bir işe girsin istiyor.
Yeliz Kuvancı: Tarık'ın ablası. Ayşe. Psikolog
Zafer Algöz: İlhan. İlham perisi.
Dilhan Naz özgülüş: Eylem
Şinasi Yurtsever: Hicabi Cihangir. Üniversitesi var.
Bora Akkaş: Yağız. Belgin'in kardeşi. Çok zengin. Fakir olmak istiyor.
Hande Katipoğlu: Belgin Beren. Yağız'ın ablası. Eskiden ünlüymüş. Barkın bebeğin annesi.
Barış Yıldız: Lütfü. Şair
Dilek Çelebi: Nurdagül
Uğur Serhan: Hikmet
Bülent Çolak: Şair Edgar Allen Poe



TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İmtiyaz ve Gizem'in tüm uğraşlarına rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ve Tarık'ı tatlı bir telaş sarar. İlk buluşma… Tarık ve İrem'i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başlar. Bu gariplik Tarık'ın dikkatini çeker. Ayşe'ye hislerini açıklamak isteyen Lütfü'nün bir sorunu vardır. En yakın arkadaşının ablasına aşık olmuştur. Küçük Prens, beklenmedik bir aksilik sonucu mahalleliyle bir süre daha kalmak zorundadır.



Diğer Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? (Edevlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı) Gündem

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? (Edevlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı)
Beşiktaş'ta Arjantinli operasyonu: Nico Gaitan Beşiktaş

Beşiktaş'ta Arjantinli operasyonu: Nico Gaitan
Simovic: 'O an kendimi bir Türk olarak hissettim' Galatasaray

Simovic: "O an kendimi bir Türk olarak hissettim"
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
23 Nisan Tatili Kaç Gün? 23 Nisan'da EBA TV tatil olacak mı? Gündem

23 Nisan Tatili Kaç Gün? 23 Nisan'da EBA TV tatil olacak mı?
23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri) Gündem

23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri)
Musa Çağıran: 'Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi' Trabzonspor

Musa Çağıran: "Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"
En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020) Gündem

En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020)
Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı Gündem

Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı'ndan 'Korona ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
2

James'in karantinada seyahat paylaşımı
3

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
4

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
5

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
6

Koronavirüs salgınında son 24 saat
7

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
8

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
9

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
10

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
yukarı ok