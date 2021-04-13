Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2021

Ramazanda tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2021 yılı için belirlenen rakamlar belli oldu. Günlük fitre nedeli üzerinden hesaplanan 2021 kefereti ne kadar? Oruç kefaret bedeli günlük rakam 2021 olarak aranmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalar ışığında tutulmayan orucun kefaretine yönelik bilgiler haberimizdedir...

13 Nisan 2021 03:18
Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2021
Oruç tutmayanlar tutulmayan orucun kefaretini ödeyerek 2021 için belirlenen miktarları merak ediyor. Kefaret oruç tutamayanların oruç yerine ibadetlerini yerine getirmesine denir. Kefaret fitre bedeli belirlendi ve 2021 yılında ödenecek fitre rakamı duyuruldu. Ramazan ayında 2021 fitre miktarı açıklandı. Bu açıklanan fitre miktarı doğrultusunda fitrelerini verebilecekler. Fitre bedeli her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri tarafından belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir." sözleri kullanıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2021 RESMİ FİTRE AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

2021 ORUÇ KEFARETİ NE KADAR?

Günlük fidye miktarı, oruç tutamayanlar için fitre bedeli demektir. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.


FİTRE NEDİR? NE ZAMAN FİTRE VERİLİR?

Fitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi, bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekat yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi adettendir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre sadakası ile yükümlü olma vakti (vücub vakti) Hanefiler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır. Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "eda" edilebileceği görüşleri h,kimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir: Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fitre, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.


FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.

SON 10 YILIN FİTRE RAKAMLARI

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL
2019 yılında: 23 TL
2020 yılında: 27 TL



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