Tuttur.com'da maç önü; Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk sahne alacak, Türkiye bu maçın heyecanını Tuttur.com'da yaşayacak.

Haber; Sporx.com
Tuttur.com'da maç önü; Inter - Shakhtar Donetsk
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17 Ağustos 2020 17:05
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde İtalyan ekibi Inter ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanacak seyircisiz maçta kazanan finalde Sevilla'nın rakibi olacak. Tuttur.com'da Inter - Shakhtar Donetsk maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Shakhtar Donetsk'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşma 2,5 Üst bitti.

- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazandı.

- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde opynadığı son 3 maçta hem ilk yarı, hem de ikinci yarıda kazanan taraf oldu.

- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçın hepsinde minimum 2'şer gol attı.

- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazandı.

- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta minimum 2'şer gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

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