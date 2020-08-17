Tuttur.com'da maç önü; Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde İtalyan ekibi Inter ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanacak seyircisiz maçta kazanan finalde Sevilla'nın rakibi olacak. Tuttur.com'da Inter - Shakhtar Donetsk maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Shakhtar Donetsk'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşma 2,5 Üst bitti.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazandı.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde opynadığı son 3 maçta hem ilk yarı, hem de ikinci yarıda kazanan taraf oldu.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçın hepsinde minimum 2'şer gol attı.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazandı.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta minimum 2'şer gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Shakhtar Donetsk'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşma 2,5 Üst bitti.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazandı.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde opynadığı son 3 maçta hem ilk yarı, hem de ikinci yarıda kazanan taraf oldu.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçın hepsinde minimum 2'şer gol attı.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazandı.
- Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta minimum 2'şer gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes