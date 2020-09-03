Tuttur.com ile maç önü; Türkiye - Macaristan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı (1G 1B).
- Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Türkiye (2G 1B), Nisan 1984'ten bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
- Türkiye deplasmanında çıktığı son üç maçta sadece bir gol atabilen Macaristan (1B 2M), daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere toplam 13 gol göndermişti (3G 1M).
- Evinde oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Türkiye (6G 2B), bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı. Ayrıca iç sahada beş maçtır gol yemeyen ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez altı maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan (4B 11M), tek galibiyetini Azerbaycan'ı 3-1 yenerek aldı (Haziran 2019).
- Gökhan Akkan, Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü, Türkiye Milli Takımı formasını ilk kez giymek için teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekliyor.
- Türkiye'nin iç sahada attığı son sekiz golün altısı kafayla gelirken, bu golleri dört oyuncu kaydetti (Cenk Tosun ve Kaan Ayhan ikişer, Zeki Çelik ve Ozan Tufan birer).
- Türkiye'nin Macaristan'a attığı son gol, Mart 2013'te oynanan karşılaşmada Burak Yılmaz'dan gelmişti.
- Türkiye formasıyla ilk golünü son maçta Andorra'ya atan Enes Ünal (Kasım 2019), o karşılaşmada rakip filelere iki gol birden gönderdi.
- Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz,
Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Pandemi sonrasında A Milli Takımımız, iyi bir başlangıç yaparka Sivas'ta oynayacağı maçta Macaristan'ı yenmenin hesaplarını yapıyor. Genç jenerasyonumuzla iyi bir hava yakaladık ama karşılaşmanın seyircisiz olması, bizim adımıza büyük bir dezavantaj. Ancak Macaristan, A Milli Takımımız ile Türkiye'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. İç sahada son 8 maçta kaybetmeyen A Milli Takımımız, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı. Açıkçası Macaristan, zaman zaman bizim için sıkıntılı bir rakip olabiliyor ama genç yıldızlarımızla, bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan, A Milli Takımımıza da kaybedecek. Ay-Yıldızlı takımımızın galibiyetini kuponlara yazabiliriz.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Tuttur.com'da A Milli Takımımızın, Macaristan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı (1G 1B).
- Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Türkiye (2G 1B), Nisan 1984'ten bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
- Türkiye deplasmanında çıktığı son üç maçta sadece bir gol atabilen Macaristan (1B 2M), daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere toplam 13 gol göndermişti (3G 1M).
- Evinde oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Türkiye (6G 2B), bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı. Ayrıca iç sahada beş maçtır gol yemeyen ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez altı maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan (4B 11M), tek galibiyetini Azerbaycan'ı 3-1 yenerek aldı (Haziran 2019).
- Gökhan Akkan, Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü, Türkiye Milli Takımı formasını ilk kez giymek için teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekliyor.
- Türkiye'nin iç sahada attığı son sekiz golün altısı kafayla gelirken, bu golleri dört oyuncu kaydetti (Cenk Tosun ve Kaan Ayhan ikişer, Zeki Çelik ve Ozan Tufan birer).
- Türkiye'nin Macaristan'a attığı son gol, Mart 2013'te oynanan karşılaşmada Burak Yılmaz'dan gelmişti.
- Türkiye formasıyla ilk golünü son maçta Andorra'ya atan Enes Ünal (Kasım 2019), o karşılaşmada rakip filelere iki gol birden gönderdi.
- Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz,
Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Pandemi sonrasında A Milli Takımımız, iyi bir başlangıç yaparka Sivas'ta oynayacağı maçta Macaristan'ı yenmenin hesaplarını yapıyor. Genç jenerasyonumuzla iyi bir hava yakaladık ama karşılaşmanın seyircisiz olması, bizim adımıza büyük bir dezavantaj. Ancak Macaristan, A Milli Takımımız ile Türkiye'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. İç sahada son 8 maçta kaybetmeyen A Milli Takımımız, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı. Açıkçası Macaristan, zaman zaman bizim için sıkıntılı bir rakip olabiliyor ama genç yıldızlarımızla, bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan, A Milli Takımımıza da kaybedecek. Ay-Yıldızlı takımımızın galibiyetini kuponlara yazabiliriz.