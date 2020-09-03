Tuttur.com ile maç önü; Türkiye - Macaristan

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MAÇIN İDDAA YORUMU

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.- Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı (1G 1B).- Türkiye deplasmanında çıktığı son üç maçta sadece bir gol atabilen Macaristan (1B 2M), daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere toplam 13 gol göndermişti (3G 1M).- Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan (4B 11M), tek galibiyetini Azerbaycan'ı 3-1 yenerek aldı (Haziran 2019).- Türkiye'nin iç sahada attığı son sekiz golün altısı kafayla gelirken, bu golleri dört oyuncu kaydetti (Cenk Tosun ve Kaan Ayhan ikişer, Zeki Çelik ve Ozan Tufan birer).- Türkiye formasıyla ilk golünü son maçta Andorra'ya atan Enes Ünal (Kasım 2019), o karşılaşmada rakip filelere iki gol birden gönderdi.Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz,Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, SzalaiUEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Pandemi sonrasında A Milli Takımımız, iyi bir başlangıç yaparka Sivas'ta oynayacağı maçta Macaristan'ı yenmenin hesaplarını yapıyor. Genç jenerasyonumuzla iyi bir hava yakaladık ama karşılaşmanın seyircisiz olması, bizim adımıza büyük bir dezavantaj. Ancak Macaristan, A Milli Takımımız ile Türkiye'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. İç sahada son 8 maçta kaybetmeyen A Milli Takımımız, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı. Açıkçası Macaristan, zaman zaman bizim için sıkıntılı bir rakip olabiliyor ama genç yıldızlarımızla, bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Deplasmanda çıktığı son 16 maçın sadece birini kazanabilen Macaristan, A Milli Takımımıza da kaybedecek. Ay-Yıldızlı takımımızın galibiyetini kuponlara yazabiliriz.