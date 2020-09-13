Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Everton

İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek.

Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Everton
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13 Eylül 2020 02:12
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Tottenham ile Everton karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın planlarını yapıyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Premier Lig'de Everton'a 15 maçtır kaybetmeyen Tottenham (8G 7B), son mağlubiyetini Aralık 2012'de aldı (1-2).

- Tottenham'a konuk olduğu 28 Premier Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Everton (8B 17M), son galibiyetini Kasım 2008'de aldı.

- Son üç Premier Lig sezonuna kazanarak başlayan Tottenham, en son 1964/65-1967/68 arasında üst üste dört açılış maçından galip ayrılmıştı.

- Everton kalecisi Jordan Pickford, Premier Lig kariyerinde en fazla gol yediği rakibi olan Tottenham (22 gol) ile karşılaştığı sekiz karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

- Premier Lig tarihinde mağlubiyet almadan en fazla sezona başlayan menajer, Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho (9G 1B).

EKSİKLER, CEZALILAR

Tottenham: Rose, Tanganga

Everton: Cenk Tosun, Holgate, Delph, Gbamin

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Alli, Son; Kane

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez; Calvert-Lewin, Richarlison



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