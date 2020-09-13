Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Everton

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Tottenham ile Everton karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın planlarını yapıyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Premier Lig'de Everton'a 15 maçtır kaybetmeyen Tottenham (8G 7B), son mağlubiyetini Aralık 2012'de aldı (1-2).
- Tottenham'a konuk olduğu 28 Premier Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Everton (8B 17M), son galibiyetini Kasım 2008'de aldı.
- Son üç Premier Lig sezonuna kazanarak başlayan Tottenham, en son 1964/65-1967/68 arasında üst üste dört açılış maçından galip ayrılmıştı.
- Everton kalecisi Jordan Pickford, Premier Lig kariyerinde en fazla gol yediği rakibi olan Tottenham (22 gol) ile karşılaştığı sekiz karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
- Premier Lig tarihinde mağlubiyet almadan en fazla sezona başlayan menajer, Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho (9G 1B).
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Rose, Tanganga
Everton: Cenk Tosun, Holgate, Delph, Gbamin
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Alli, Son; Kane
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez; Calvert-Lewin, Richarlison
Tuttur.com'da Tottenham - Everton maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Premier Lig'de Everton'a 15 maçtır kaybetmeyen Tottenham (8G 7B), son mağlubiyetini Aralık 2012'de aldı (1-2).
- Tottenham'a konuk olduğu 28 Premier Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Everton (8B 17M), son galibiyetini Kasım 2008'de aldı.
- Son üç Premier Lig sezonuna kazanarak başlayan Tottenham, en son 1964/65-1967/68 arasında üst üste dört açılış maçından galip ayrılmıştı.
- Everton kalecisi Jordan Pickford, Premier Lig kariyerinde en fazla gol yediği rakibi olan Tottenham (22 gol) ile karşılaştığı sekiz karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
- Premier Lig tarihinde mağlubiyet almadan en fazla sezona başlayan menajer, Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho (9G 1B).
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Rose, Tanganga
Everton: Cenk Tosun, Holgate, Delph, Gbamin
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Alli, Son; Kane
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez; Calvert-Lewin, Richarlison