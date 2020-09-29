Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Chelsea

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Tottenham ile Chelsea Londra derbisinde karşı karşıya gelecek. İki takım da galip gelerek kupada yoluna devam etmek istiyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların son 6 maçında Chelsea'nin 5, Tottenham'ın 1 galibiyeti bulunuyor.
- Tottenham, Chelsea'ye karşı evinde oynadığı maçlarda 28-27 önde
- Tottenham'ın bu sezon gol yemeden bitirdiği maç yok.
- Chelsea ise sadece geçen haftaki Barnsley kupa maçında gol yemedi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Bale, Sissoko
Chelsea: Ziyech, Pulisic
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud
Tuttur.com'da Tottenham - Chelsea maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların son 6 maçında Chelsea'nin 5, Tottenham'ın 1 galibiyeti bulunuyor.
- Tottenham, Chelsea'ye karşı evinde oynadığı maçlarda 28-27 önde
- Tottenham'ın bu sezon gol yemeden bitirdiği maç yok.
- Chelsea ise sadece geçen haftaki Barnsley kupa maçında gol yemedi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Bale, Sissoko
Chelsea: Ziyech, Pulisic
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud