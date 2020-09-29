Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Chelsea

İngiltere Lig Kupası'nda Londra derbisi heyecanı yaşanacak, Tottenham'ın sahasında konuğu Chelsea.

Tuttur.com ile maç önü: Tottenham - Chelsea
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29 Eylül 2020 07:10
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Tottenham ile Chelsea Londra derbisinde karşı karşıya gelecek. İki takım da galip gelerek kupada yoluna devam etmek istiyor.


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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tarafların son 6 maçında Chelsea'nin 5, Tottenham'ın 1 galibiyeti bulunuyor.

- Tottenham, Chelsea'ye karşı evinde oynadığı maçlarda 28-27 önde

- Tottenham'ın bu sezon gol yemeden bitirdiği maç yok.

- Chelsea ise sadece geçen haftaki Barnsley kupa maçında gol yemedi.

EKSİKLER, CEZALILAR

Tottenham: Bale, Sissoko

Chelsea: Ziyech, Pulisic

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud



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