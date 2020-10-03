Tuttur.com ile maç önü: Spartak Moskova - Zenit

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MUHTEMEL 11'LER

Rusya Premier Ligi 10. hafta maçında Spartak Moskova ile Zenit karşı karşıya. Ligin zirvesindeki iki ekip liderlik koltuğu için kapışacak.- Zenit, son 28 maçının 27 tanesinde yenilmedi (Premier League)- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)- Spartak Moscow, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Premier League)Glushenkov, Kokorin: Driussi, LunevMaksimenko, Dzhikiya, Gigot, Kuepov, Lucas, Kral, Urunov, Zobnin, Bakaev, Ponce, LarssonKerzhakov, Karavaev, Rakitsky, Lovren, Santos, Malcom, Ozdoev, Barrios, Mostovoy, Sutormin, Dzyuba