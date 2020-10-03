Tuttur.com ile maç önü: Spartak Moskova - Zenit

Rusya Premier Ligi 10. hafta maçında Spartak Moskova ile Zenit karşı karşıya. Ligin zirvesindeki iki ekip liderlik koltuğu için kapışacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Zenit, son 28 maçının 27 tanesinde yenilmedi (Premier League)
- Zenit, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (Premier League)
- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Spartak Moscow, son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Premier League)
- Spartak Moscow, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Premier League)
- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Spartak Moskova: Glushenkov, Kokorin
Zenit: Driussi, Lunev
MUHTEMEL 11'LER
Spartak Moskova: Maksimenko, Dzhikiya, Gigot, Kuepov, Lucas, Kral, Urunov, Zobnin, Bakaev, Ponce, Larsson
Zenit: Kerzhakov, Karavaev, Rakitsky, Lovren, Santos, Malcom, Ozdoev, Barrios, Mostovoy, Sutormin, Dzyuba
Tuttur.com'da Spartak Moskova - Zenit maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Zenit, son 28 maçının 27 tanesinde yenilmedi (Premier League)
- Zenit, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (Premier League)
- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Spartak Moscow, son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Premier League)
- Spartak Moscow, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Premier League)
- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Spartak Moskova: Glushenkov, Kokorin
Zenit: Driussi, Lunev
MUHTEMEL 11'LER
Spartak Moskova: Maksimenko, Dzhikiya, Gigot, Kuepov, Lucas, Kral, Urunov, Zobnin, Bakaev, Ponce, Larsson
Zenit: Kerzhakov, Karavaev, Rakitsky, Lovren, Santos, Malcom, Ozdoev, Barrios, Mostovoy, Sutormin, Dzyuba