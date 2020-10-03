Tuttur.com ile maç önü: Spartak Moskova - Zenit

Rusya Premier Ligi'nde zirveye oynayan aynı puanlı iki ekip Spartak Moskova ile Zenit karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Spartak Moskova - Zenit
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03 Ekim 2020 09:07
Rusya Premier Ligi 10. hafta maçında Spartak Moskova ile Zenit karşı karşıya. Ligin zirvesindeki iki ekip liderlik koltuğu için kapışacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Zenit, son 28 maçının 27 tanesinde yenilmedi (Premier League)

- Zenit, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (Premier League)

- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)

- Spartak Moscow, son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Premier League)

- Spartak Moscow, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Premier League)

- Zenit, Spartak Moscow ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)

EKSİKLER, CEZALILAR

Spartak Moskova: Glushenkov, Kokorin
Zenit: Driussi, Lunev

MUHTEMEL 11'LER

Spartak Moskova: Maksimenko, Dzhikiya, Gigot, Kuepov, Lucas, Kral, Urunov, Zobnin, Bakaev, Ponce, Larsson

Zenit: Kerzhakov, Karavaev, Rakitsky, Lovren, Santos, Malcom, Ozdoev, Barrios, Mostovoy, Sutormin, Dzyuba



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