Tuttur.com ile maç önü: Real Sociedad - Valencia

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

La Liga'nın 4. haftasında iki dişli ekip, Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya geliyor. İki takım da daha ilk haftalardan üst sıralarda olacaklarını neredeyse kanıtladı.- Valencia'yı konuk ettiği son La Liga maçından 3-0 galip ayrılan Sociedad, 1987'den (6-0 & 3-0) bu yana üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanamıyor.- Dış sahada oynadığı son 12 La Liga maçını kazanamayan Valencia (3B 9M), Ekim 2005'ten (15 maç) bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor.- Valencia forveti Maxi Gomez, Sociedad'a rakip olduğu dört La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 5 gol).Illaramendi, Sangalli, ZubeldiaMangala, Gabriel Paulista, CheryshevRemiro, Monreal, Normand, Elustondo, Gorosabel, Merino, Zubimendi, Oyarzabal, David Silva, Portu, Willian JoseDomenech, Wass, Guillamon, Diakhaby, Racic, Kondogbia, Musah, Kang-In, Guedes, Gomez