Tuttur.com ile maç önü: Real Sociedad - Valencia

La Liga'nın 4. haftasında iki dişli ekip, Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya geliyor. İki takım da daha ilk haftalardan üst sıralarda olacaklarını neredeyse kanıtladı.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia'yı konuk ettiği son La Liga maçından 3-0 galip ayrılan Sociedad, 1987'den (6-0 & 3-0) bu yana üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanamıyor.
- Sociedad'a konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Valencia (3G 2B), daha önceki 12 karşılaşmada 10 yenilgi almıştı (1G 1B).
- Dış sahada oynadığı son 12 La Liga maçını kazanamayan Valencia (3B 9M), Ekim 2005'ten (15 maç) bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor.
- Real Sociedad forması giyen Mikel Oyarzabal'ın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Valencia (5).
- Valencia forveti Maxi Gomez, Sociedad'a rakip olduğu dört La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 5 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Illaramendi, Sangalli, Zubeldia
Valencia: Mangala, Gabriel Paulista, Cheryshev
MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro, Monreal, Normand, Elustondo, Gorosabel, Merino, Zubimendi, Oyarzabal, David Silva, Portu, Willian Jose
Valencia: Domenech, Wass, Guillamon, Diakhaby, Racic, Kondogbia, Musah, Kang-In, Guedes, Gomez
Tuttur.com'da Real Sociedad - Valencia maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia'yı konuk ettiği son La Liga maçından 3-0 galip ayrılan Sociedad, 1987'den (6-0 & 3-0) bu yana üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanamıyor.
- Sociedad'a konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Valencia (3G 2B), daha önceki 12 karşılaşmada 10 yenilgi almıştı (1G 1B).
- Dış sahada oynadığı son 12 La Liga maçını kazanamayan Valencia (3B 9M), Ekim 2005'ten (15 maç) bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor.
- Real Sociedad forması giyen Mikel Oyarzabal'ın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Valencia (5).
- Valencia forveti Maxi Gomez, Sociedad'a rakip olduğu dört La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 5 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Illaramendi, Sangalli, Zubeldia
Valencia: Mangala, Gabriel Paulista, Cheryshev
MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro, Monreal, Normand, Elustondo, Gorosabel, Merino, Zubimendi, Oyarzabal, David Silva, Portu, Willian Jose
Valencia: Domenech, Wass, Guillamon, Diakhaby, Racic, Kondogbia, Musah, Kang-In, Guedes, Gomez