Tuttur.com ile maç önü: Real Madrid - Valladolid

İspanya Ligi'nde hafta içi Real Madrid, Valladolid'i ağırlayacak. Tuttur.com'da Real Madrid - Valladolid maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valladolid ile oynadığı son 11 La Liga maçında mağlup olmayan Real Madrid (9G 2B), son mağlubiyetini Kasım 2008'de almıştı (0-1).
- Son Real Madrid deplasmanından beraberlikle dönen Valladolid (1-1), en üst lig seviyesi tarihinde rakibine konuk olduğu üst üste iki maçtan puan alamadı.
- Sahasında oynadığı son yedi La Liga maçını kazanan Real Madrid, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2017'de yakalamıştı (8 maç).
- Real Valladolid forması giyen Sergi Guardiola, son beş La Liga maçında dört golde pay sahibi olmuştu (3 gol & 1 asist).
- Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Valladolid'e rakip olduğu sekiz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Yem; Vinicius, Benzema
Valladolid: Jimenez; Perez, Gonzalez, Sanchez, Garcia; Michel, Perez; Hervias, Plano, Rubio; Guardiola
MAÇIN İDDAA TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da son şampiyon Real Madrid, sahasında Valladolid'i konuk edecek. Madrid, ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Betis karşısında öne geçtikleri karşılaşmada geriye düşüp, sonra maçı çevirmeyi başardılar. Geçtiğimiz yıllarda süper yıldızları görmeye alıştığımız Real Madrid, bu sezon lige Odegaard, Valverde gibi genç isimleri kullanarak başladı. Valladolid ise ligin galibiyet alamayan ekiplerinden birisi. 3 maçta 2 beraberlik aldılar, bu maçların 2'si de 1-1'lik sonuçlarla tamamlandı. Real Madrid, iç sahada ilk kez oynayacak. Hazard ve Asensio'nun durumları belirsiz. Mariano ve Militao'nun da forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekipte ise Moyano ve Masip forma giyemeyecek. Zidane ve öğrencileri iç sahadaki ilk maçında farklı kazanır. Handikaplı Real galibiyeti kuponlardaki yerini alabilir.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valladolid ile oynadığı son 11 La Liga maçında mağlup olmayan Real Madrid (9G 2B), son mağlubiyetini Kasım 2008'de almıştı (0-1).
- Son Real Madrid deplasmanından beraberlikle dönen Valladolid (1-1), en üst lig seviyesi tarihinde rakibine konuk olduğu üst üste iki maçtan puan alamadı.
- Sahasında oynadığı son yedi La Liga maçını kazanan Real Madrid, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2017'de yakalamıştı (8 maç).
- Real Valladolid forması giyen Sergi Guardiola, son beş La Liga maçında dört golde pay sahibi olmuştu (3 gol & 1 asist).
- Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Valladolid'e rakip olduğu sekiz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Yem; Vinicius, Benzema
Valladolid: Jimenez; Perez, Gonzalez, Sanchez, Garcia; Michel, Perez; Hervias, Plano, Rubio; Guardiola
MAÇIN İDDAA TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da son şampiyon Real Madrid, sahasında Valladolid'i konuk edecek. Madrid, ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Betis karşısında öne geçtikleri karşılaşmada geriye düşüp, sonra maçı çevirmeyi başardılar. Geçtiğimiz yıllarda süper yıldızları görmeye alıştığımız Real Madrid, bu sezon lige Odegaard, Valverde gibi genç isimleri kullanarak başladı. Valladolid ise ligin galibiyet alamayan ekiplerinden birisi. 3 maçta 2 beraberlik aldılar, bu maçların 2'si de 1-1'lik sonuçlarla tamamlandı. Real Madrid, iç sahada ilk kez oynayacak. Hazard ve Asensio'nun durumları belirsiz. Mariano ve Militao'nun da forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekipte ise Moyano ve Masip forma giyemeyecek. Zidane ve öğrencileri iç sahadaki ilk maçında farklı kazanır. Handikaplı Real galibiyeti kuponlardaki yerini alabilir.