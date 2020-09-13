Tuttur.com ile maç önü: PSG - Marsilya

Fransa Ligi'nin dev mücadelesinde PSG ile Marsilya karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: PSG - Marsilya
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13 Eylül 2020 02:25
Fransa Ligue 1'de PSG ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. İki ekip de kazanmak için rakibini alt etmeye çalışacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Marsilya ile oynadığı son 20 resmi maçı kaybetmeyen PSG, 2000'li yıllarda sadece Nantes (21) ve St Etienne'e (22) karşı daha uzun seriler yakaladı.

- PSG ile oynadığı son 16 Ligue 1 maçında galibiyet alamayan Marsilya (3B 13M), en üst lig seviyesi tarihinde aynı rakibe karşı en uzun serisini yaşıyor.

- Marsilya'yı konuk ettiği son sekiz Ligue 1 maçının altıında kalesini gole kapatan PSG (toplam 2 gol), daha önceki altı karşılaşmada 12 gol yemişti.

- Ligue 1'de çıktığı son dokuz deplasman maçında mağlubiyet almayan Marsilya (7G 2B), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2015-Mart 2016 arasında yakalamıştı (11 maç).

- PSG forması giyen Angel Di Maria, Ligue 1'de Marsilya'ya rakip olduğu son üç maçta en az birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 4 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

PSG: Mbappe, Icardi, Marquinhos

Marsilya: Sarr, Sanson

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Rico, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Gueye, Verratti, Herrera, Ruiz, Sarabia, Neymar

Marsilya: Mandanda, Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Bo. Kamara, Rongier, Strootman, Thauvin, Pauet, Benedetto



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