Tuttur.com ile maç önü: PSG - Marsilya

Fransa Ligue 1'de PSG ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. İki ekip de kazanmak için rakibini alt etmeye çalışacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Marsilya ile oynadığı son 20 resmi maçı kaybetmeyen PSG, 2000'li yıllarda sadece Nantes (21) ve St Etienne'e (22) karşı daha uzun seriler yakaladı.
- PSG ile oynadığı son 16 Ligue 1 maçında galibiyet alamayan Marsilya (3B 13M), en üst lig seviyesi tarihinde aynı rakibe karşı en uzun serisini yaşıyor.
- Marsilya'yı konuk ettiği son sekiz Ligue 1 maçının altıında kalesini gole kapatan PSG (toplam 2 gol), daha önceki altı karşılaşmada 12 gol yemişti.
- Ligue 1'de çıktığı son dokuz deplasman maçında mağlubiyet almayan Marsilya (7G 2B), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2015-Mart 2016 arasında yakalamıştı (11 maç).
- PSG forması giyen Angel Di Maria, Ligue 1'de Marsilya'ya rakip olduğu son üç maçta en az birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Mbappe, Icardi, Marquinhos
Marsilya: Sarr, Sanson
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Rico, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Gueye, Verratti, Herrera, Ruiz, Sarabia, Neymar
Marsilya: Mandanda, Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Bo. Kamara, Rongier, Strootman, Thauvin, Pauet, Benedetto
Tuttur.com'da PSG - Marsilya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Marsilya ile oynadığı son 20 resmi maçı kaybetmeyen PSG, 2000'li yıllarda sadece Nantes (21) ve St Etienne'e (22) karşı daha uzun seriler yakaladı.
- PSG ile oynadığı son 16 Ligue 1 maçında galibiyet alamayan Marsilya (3B 13M), en üst lig seviyesi tarihinde aynı rakibe karşı en uzun serisini yaşıyor.
- Marsilya'yı konuk ettiği son sekiz Ligue 1 maçının altıında kalesini gole kapatan PSG (toplam 2 gol), daha önceki altı karşılaşmada 12 gol yemişti.
- Ligue 1'de çıktığı son dokuz deplasman maçında mağlubiyet almayan Marsilya (7G 2B), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2015-Mart 2016 arasında yakalamıştı (11 maç).
- PSG forması giyen Angel Di Maria, Ligue 1'de Marsilya'ya rakip olduğu son üç maçta en az birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Mbappe, Icardi, Marquinhos
Marsilya: Sarr, Sanson
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Rico, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Gueye, Verratti, Herrera, Ruiz, Sarabia, Neymar
Marsilya: Mandanda, Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Bo. Kamara, Rongier, Strootman, Thauvin, Pauet, Benedetto