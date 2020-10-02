Tuttur.com ile maç önü: PSG - Angers

Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde PSG ile Angers karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var... Tuttur.com'da Fiorentina - Sampdoria maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Angers ile oynadığı son 19 Ligue 1 maçını kaybetmeyen ve rakibine karşı en uzun serisini yakalayan PSG (12G 7B), son mağlubiyetini Ocak 1975'te aldı (1-3).
- Angers, PSG ile oynadığı son sekiz Ligue 1 maçında da en az ikişer gol yedi (toplam 25 gol).
- Avrupa'nın beş büyük liginin son beş sezonunda birden fazla kez boy gösteren ekipler arasında PSG'den (60G 10B 3M) daha az iç saha mağlubiyeti alan tek takım Liverpool (61G 15B 2M).
- Angers karşısında görev alması halinde 100. Ligue 1 maçına çıkacak olan PSG stoperi Presnel Kimpembe, 1950/51'den bu yana ilk 100 karşılaşmasında en fazla galibiyet alan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (77G).
- Bu sezon Ligue 1'de attığı gollerle takımına Angers stoperi Ismaël Traoré'den (2 golle 4 puan) daha fazla puan kazandıran tek isim Lens forveti Ignatius Ganago (4 golle 7 puan).
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Kurzawa, Di Maria, Bernat, Kehrer
Angers: Doumbia, Thomas, El Melali, Mathias Lage
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Draxler; Mbappe, Icardi, Neymar
Angers: Bernardoni; Bamba, Traore, Pavlovic, Nouri; Capelle, Fulgini, Mangani; Thioub, Bahoken, Bobichon
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Angers ile oynadığı son 19 Ligue 1 maçını kaybetmeyen ve rakibine karşı en uzun serisini yakalayan PSG (12G 7B), son mağlubiyetini Ocak 1975'te aldı (1-3).
- Angers, PSG ile oynadığı son sekiz Ligue 1 maçında da en az ikişer gol yedi (toplam 25 gol).
- Avrupa'nın beş büyük liginin son beş sezonunda birden fazla kez boy gösteren ekipler arasında PSG'den (60G 10B 3M) daha az iç saha mağlubiyeti alan tek takım Liverpool (61G 15B 2M).
- Angers karşısında görev alması halinde 100. Ligue 1 maçına çıkacak olan PSG stoperi Presnel Kimpembe, 1950/51'den bu yana ilk 100 karşılaşmasında en fazla galibiyet alan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (77G).
- Bu sezon Ligue 1'de attığı gollerle takımına Angers stoperi Ismaël Traoré'den (2 golle 4 puan) daha fazla puan kazandıran tek isim Lens forveti Ignatius Ganago (4 golle 7 puan).
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Kurzawa, Di Maria, Bernat, Kehrer
Angers: Doumbia, Thomas, El Melali, Mathias Lage
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Draxler; Mbappe, Icardi, Neymar
Angers: Bernardoni; Bamba, Traore, Pavlovic, Nouri; Capelle, Fulgini, Mangani; Thioub, Bahoken, Bobichon