Tuttur.com ile maç önü: PSG - Angers

Fransa Ligue 1'in devi PSG, sahasında Angers'i konuk ettiği maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Tuttur.com ile maç önü: PSG - Angers
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02 Ekim 2020 07:45
Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde PSG ile Angers karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var... Tuttur.com'da Fiorentina - Sampdoria maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Angers ile oynadığı son 19 Ligue 1 maçını kaybetmeyen ve rakibine karşı en uzun serisini yakalayan PSG (12G 7B), son mağlubiyetini Ocak 1975'te aldı (1-3).

- Angers, PSG ile oynadığı son sekiz Ligue 1 maçında da en az ikişer gol yedi (toplam 25 gol).

- Avrupa'nın beş büyük liginin son beş sezonunda birden fazla kez boy gösteren ekipler arasında PSG'den (60G 10B 3M) daha az iç saha mağlubiyeti alan tek takım Liverpool (61G 15B 2M).

- Angers karşısında görev alması halinde 100. Ligue 1 maçına çıkacak olan PSG stoperi Presnel Kimpembe, 1950/51'den bu yana ilk 100 karşılaşmasında en fazla galibiyet alan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (77G).

- Bu sezon Ligue 1'de attığı gollerle takımına Angers stoperi Ismaël Traoré'den (2 golle 4 puan) daha fazla puan kazandıran tek isim Lens forveti Ignatius Ganago (4 golle 7 puan).

EKSİKLER, CEZALILAR

PSG: Kurzawa, Di Maria, Bernat, Kehrer

Angers: Doumbia, Thomas, El Melali, Mathias Lage

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Draxler; Mbappe, Icardi, Neymar

Angers: Bernardoni; Bamba, Traore, Pavlovic, Nouri; Capelle, Fulgini, Mangani; Thioub, Bahoken, Bobichon



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