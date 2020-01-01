Tuttur.com ile maç önü: Miami Heat - Boston Celtics

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Boston Celtics kazanır @2 1.48

208.5 sayı barajı aşılır @Üst 1.38

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Miami Heat ile Boston Celtics arasındaki serinin 6. maçı bu gece sabaha karşı 02.30'da oynanacak.Seride Miami Heat, 3-2'lik sonuçla önde bulunuyor. İşte ilk 4 maçtaki sonuçlar:Celtics 114-117 HeatCeltics 101-106 HeatHeat 106-117 CelticsHeat 112-109 CelticsCeltics 121-108 HeatMiami Heat, yakın geçen maçta uzatmalarla kazandı. Boston Celtics maç içerisinde çift haneli farkla öne geçmiş olsa da Goran Dragic ve Jimmy Bulter'ın toplam 49 sayısıyla kazandı.Miami Heat, bir kez daha geriden gelerek Boston Celtics'e karşı kazandı. Dragic ve Bam Adebayo bu maça yine damgasını vurdu.Boston Celtics, bu kez öne geçip Miami Heat'in geri dönmesine izin vermedi. Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın toplam 51 sayıları galibiyeti getirdi.Miami Heat, bu kez çaylak oyuncusu Tyler Herro'nun kariyer rekoru olan 37 sayısıyla kazandı. Jimmy Butler'ın 24 sayısı da yakın geçen maçta Heat'e galibiyeti getirdi.Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı. Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.Serinin favorisi Boston Celtics olsa da Miami Heat, serinin her maçında son ana kadar konsantre olarak 3-2 öne geçmeyi başardı ve finale sadece 1 adımı kaldı. Goran Dragic başta olmak üzere kazandığı her maçta ekstra katkılar bulan Miami Heat, bunu ilk maçta Jimmy Butler, ikinci maçta Bam Adebayo, dördüncü maçta ise Tyler Herro ile sağladı. Miami Heat'in çok derin bir kadrosu olmasının yanısıra koç Erik Spoelstra sayesinde doğru 5'leri bulmayı da başarıyor. Boston Celtics ise Kemba Walker, Jayson Tatum ve Jaylen Brown dışında ekstra oyuncu bulamıyor. Gordon Hayward veya Daniel Theis'tan katkı bulması, Celtics'in seriye bağlanması açısından kritik...Miami Heat, Celtics'e karşı ilk 4 maçta olağanüstü yüzdeyle şut atıp bunların sayesinde de 3 galibiyet attı ama performansların maçlar geçtikçe giderek düştüğünü görüyoruz. Boston Celtics ise düşük performanslı oyuncularını normale döndürdükçe seride kontrolü aldı. Celtics'in yükselen ve Heat'in düşen performansının bu maçta da sürmesini ve 6. maçı Celtics'in kazanmasını bekliyorum. Ayrıca, 208.5 sayı barajının da geçilmesini bekliyorum.* Boston Celtics, kazandığı son 4 maçtan bir sonraki maçı kaybetti.* Boston Celtics, içeride kazandıktan sonra oynadığı 6 deplasman maçının 5'ini kazandı.* Boston Celtics, alt/üst barajının aşıldığı son 5 maçın ardından çıktığı 4 mücadeleyi kazandı.* Miami Heat, bahis oranında favori olmadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.* Miami Heat'in ev sahibi olduğu son 30 maçın 21'ini Heat kazandı.