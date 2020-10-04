Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Tottenham

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Tottenham
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04 Ekim 2020 07:53
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet elde ederek zirve yolunda rakibine yara verme amacında...

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham'a rakip olduğu son üç Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United (2G 1B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünde mağlup olmuştu (2G).

- Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği son 14 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmedi (Manchester United 11-3 Tottenham).

- Premier Lig'de çıktığı son 27 deplasman maçının sadece ikisinde gol yemeyen Tottenham, kalesini gole kapattığı iki karşılaşmayı da sezon sonu küme düşen takımlarla oynadı (0-0 vs Watford & 0-0 vs Bournemouth).

- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla çıktığı 16 Premier Lig karşılaşmasında 17 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 8 asist).

- Bu sezon Premier Lig'de en fazla asist yapan isim olan Tottenham forveti Harry Kane (5), en üst lig seviyesinde sadece 2016/17'de daha fazla gol pası verebilmişti (7).

EKSİKLER, CEZALILAR

Manchester United: Tuenzebe

Tottenham: Bale, Son

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial

Tottenham Hotspur: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas, Alli, Bergwijn; Kane



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