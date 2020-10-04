Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Tottenham

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet elde ederek zirve yolunda rakibine yara verme amacında...- Tottenham'a rakip olduğu son üç Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United (2G 1B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünde mağlup olmuştu (2G).- Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği son 14 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmedi (Manchester United 11-3 Tottenham).- Premier Lig'de çıktığı son 27 deplasman maçının sadece ikisinde gol yemeyen Tottenham, kalesini gole kapattığı iki karşılaşmayı da sezon sonu küme düşen takımlarla oynadı (0-0 vs Watford & 0-0 vs Bournemouth).- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla çıktığı 16 Premier Lig karşılaşmasında 17 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 8 asist).- Bu sezon Premier Lig'de en fazla asist yapan isim olan Tottenham forveti Harry Kane (5), en üst lig seviyesinde sadece 2016/17'de daha fazla gol pası verebilmişti (7).TuenzebeBale, SonDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; MartialLloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas, Alli, Bergwijn; Kane