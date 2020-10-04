Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Tottenham

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet elde ederek zirve yolunda rakibine yara verme amacında...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tottenham'a rakip olduğu son üç Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United (2G 1B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünde mağlup olmuştu (2G).
- Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği son 14 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmedi (Manchester United 11-3 Tottenham).
- Premier Lig'de çıktığı son 27 deplasman maçının sadece ikisinde gol yemeyen Tottenham, kalesini gole kapattığı iki karşılaşmayı da sezon sonu küme düşen takımlarla oynadı (0-0 vs Watford & 0-0 vs Bournemouth).
- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla çıktığı 16 Premier Lig karşılaşmasında 17 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 8 asist).
- Bu sezon Premier Lig'de en fazla asist yapan isim olan Tottenham forveti Harry Kane (5), en üst lig seviyesinde sadece 2016/17'de daha fazla gol pası verebilmişti (7).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Tuenzebe
Tottenham: Bale, Son
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial
Tottenham Hotspur: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas, Alli, Bergwijn; Kane
Tuttur.com'da Manchester United - Tottenham maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tottenham'a rakip olduğu son üç Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United (2G 1B), daha önceki altı karşılaşmanın dördünde mağlup olmuştu (2G).
- Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği son 14 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmedi (Manchester United 11-3 Tottenham).
- Premier Lig'de çıktığı son 27 deplasman maçının sadece ikisinde gol yemeyen Tottenham, kalesini gole kapattığı iki karşılaşmayı da sezon sonu küme düşen takımlarla oynadı (0-0 vs Watford & 0-0 vs Bournemouth).
- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla çıktığı 16 Premier Lig karşılaşmasında 17 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 8 asist).
- Bu sezon Premier Lig'de en fazla asist yapan isim olan Tottenham forveti Harry Kane (5), en üst lig seviyesinde sadece 2016/17'de daha fazla gol pası verebilmişti (7).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Tuenzebe
Tottenham: Bale, Son
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial
Tottenham Hotspur: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas, Alli, Bergwijn; Kane