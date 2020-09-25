Tuttur.com ile maç önü: Lille - Nantes

Fransa Ligue 1 5. hafta açılış maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Nantes'ı konuk edecek.

Tuttur.com ile maç önü: Lille - Nantes
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25 Eylül 2020 05:37
Fransa Ligi Ligue 1'in 5. hafta açılış maçında Lille ile Nantes karşı karşıya geliyor. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yılmaz'ın takımı Lille yenilgisiz gidişini sürdürmek isterken Nantes ise üst üste kayıplarının ardından çıkış arıyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Nantes ile oynadığı son 22 Ligue 1 maçının sadece birini kaybeden Lille (14G 7B), tek yenilgisini Eylül 2015'te aldı (0-1).

- Ligue 1 deplasmanında çıktığı son 12 maçın ikisini kazanabilen Nantes (4B 6M), bu süreçte sadece Marsilya (3-1) ve Nimes'i (2-1) mağlup edebildi.

- 2020 takvim yılında akan oyundan en az gol yiyen Ligue 1 takımı Lille (3).

- Lille forması giyen José Fonte, 2020/21 Ligue 1 sezonunda en az 10 ikili mücadeleye giren oyuncular arasından en yüksek kazanma yüzdesine sahip isim konumunda (%85.5; 23/26).

- Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ligue 1 kariyerinde Nantes'a rakip olduğu 13 maçın sadece birini kaybetti (8G 4B).

EKSİKLER, CEZALILAR

Lille: Reinaldo

Nantes: Limbombe, Coulibaly

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Soumare, Andre, Bamba; David, Burak Yılmaz

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Fabio; Chirivella, Traore; Coco, Blas, Simon; Emond



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