Tuttur.com ile maç önü: Lille - Nantes

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Fransa Ligi Ligue 1'in 5. hafta açılış maçında Lille ile Nantes karşı karşıya geliyor. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yılmaz'ın takımı Lille yenilgisiz gidişini sürdürmek isterken Nantes ise üst üste kayıplarının ardından çıkış arıyor.- Nantes ile oynadığı son 22 Ligue 1 maçının sadece birini kaybeden Lille (14G 7B), tek yenilgisini Eylül 2015'te aldı (0-1).- Ligue 1 deplasmanında çıktığı son 12 maçın ikisini kazanabilen Nantes (4B 6M), bu süreçte sadece Marsilya (3-1) ve Nimes'i (2-1) mağlup edebildi.- 2020 takvim yılında akan oyundan en az gol yiyen Ligue 1 takımı Lille (3).- Lille forması giyen José Fonte, 2020/21 Ligue 1 sezonunda en az 10 ikili mücadeleye giren oyuncular arasından en yüksek kazanma yüzdesine sahip isim konumunda (%85.5; 23/26).- Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ligue 1 kariyerinde Nantes'a rakip olduğu 13 maçın sadece birini kaybetti (8G 4B).ReinaldoLimbombe, CoulibalyMaignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Soumare, Andre, Bamba; David, Burak YılmazLafont; Appiah, Pallois, Girotto, Fabio; Chirivella, Traore; Coco, Blas, Simon; Emond