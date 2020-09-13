Tuttur.com ile maç önü: Lille - Metz

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lille ile Metz kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Lille - Metz
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13 Eylül 2020 02:50
Fransa Ligue 1'de Lille ile Metz kozlarını paylaşıyor. Taraflar da kazanmak için rakibini alt etmeye çalışacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Ligue 1'de Metz ile oynadığı 19 maçın sadece ikisini kaybeden Lille (11G 6B), bu mağlubiyetleri 2016/17 sezonunda yaşadı (2-3 & 0-2).

- Lille'e konuk olduğu son beş Ligue 1 maçının sadece birini kaybeden Metz (1G 3B), daha önceki altı ziyaretinden beş mağlubiyetle dönmüştü (1B).

- Ligue 1'in 2019/20 sezonundan bu yana kalesini en fazla maçta gole kapatan iki takımdan biri Lille (9; PSG ile eşit).

- Deplasmanda oynadığı son beş Ligue 1 maçını kaybetmeyen Metz (2G 3B), Şubat 1998'den bu yana en uzun serisini yakaladı (6 maç).

- Bu sezon Ligue 1'de oynayan savunma oyuncuları arasında Lille sağ beki Zeki Çelik'ten (6) daha fazla faul yapan tek isim Fabio (7).

EKSİKLER, CEZALILAR

Lille: Reinildo, Xeka, Sanches, Soumaoro, Niasse

Metz: N'Doram, Cabit

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Araujo, Bamba; Burak Yılmaz, David

Metz: Oukidja; Centonze, Bronn, Boye, Udol; Maiga, Angban, Pajot; Boulaya, Niane, Nguette



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