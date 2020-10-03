Tuttur.com ile maç önü: Leipzig - Schalke

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçında Red Bull Leipzig sahasında Schalke'yi ağırlıyor. İki ekip de kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtmak zorunda..



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



- Schalke, son 5 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (Bundesliga)



- Schalke, son 11 maçının 9 tanesinde kaybetti (Bundesliga)



- Schalke, son 4 maçında en az 3 gol yedi (Bundesliga)



- Schalke, takımının en son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)



EKSİKLER, CEZALILAR



Leipzig: Poulsen, Hwang, Konate, Laimer, Sabitzer.



Schalke: Ozan Kabak, Harit



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, T. Adams, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen (Sörloth)



Schalke: Fahrmann - Rudy, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Matondo, Uth, Raman - Paciencia



