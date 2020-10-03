Tuttur.com ile maç önü: Leipzig - Schalke

Bundesliga'nın 5. haftasında Red Bull Leipzig ile Ozan Kabak'ın takımı Schalke karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Leipzig - Schalke
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03 Ekim 2020 08:59
Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçında Red Bull Leipzig sahasında Schalke'yi ağırlıyor. İki ekip de kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtmak zorunda..

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Schalke, son 5 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (Bundesliga)

- Schalke, son 11 maçının 9 tanesinde kaybetti (Bundesliga)

- Schalke, son 4 maçında en az 3 gol yedi (Bundesliga)

- Schalke, takımının en son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)

EKSİKLER, CEZALILAR

Leipzig: Poulsen, Hwang, Konate, Laimer, Sabitzer.

Schalke: Ozan Kabak, Harit

MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, T. Adams, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen (Sörloth)

Schalke: Fahrmann - Rudy, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Matondo, Uth, Raman - Paciencia



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