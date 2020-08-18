Tuttur.com ile maç önü; Leipzig - PSG

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final maçında Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Tuttur.com'da Inter - Shakhtar Donetsk maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- RB Leipzig ile PSG, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor.
- RB Leipzig ve PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkıyor. RB Leipzig bunu başarırsa yedinci Alman kulübü; PSG başarırsa 2003/04'ten (Monaco) bu yana ilk Fransız ekibi olacak.
- Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi.
- PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi (2003/04'te Monaco).
- Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG, turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (Real Madrid; 2011-2014 arasında 34 maç). Fransız ekibine gol izni vermeyen son takım, 2015/16 çeyrek finalinde Manchester City olmuştu (0-1).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçı kaybetmeyen RB Leipzig (5G 2B), ilk sekiz karşılaşmada dört yenilgi almıştı (3G 1B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Marcel Sabitzer (4 gol & 2 asist), RB Leipzig'i çeyrek final eşleşmesinde Atletico Madrid karşısında öne geçiren golün asistini yapmıştı.
- 33 yaşındaki RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen en genç teknik adam olan Didier Deschamps'ın (35) rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.
- İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı 2013/14 sezonundan bu yana turnuvada en fazla asist yapan oyuncu Neymar (23).
- PSG forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı sezonu yaşıyor (5 gol & 5 asist). Fransız oyuncu, bu sezon sahada kaldığı her 48 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku
PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes; Di María, Neymar, Mbappe; Icardi
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- RB Leipzig ile PSG, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor.
- RB Leipzig ve PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkıyor. RB Leipzig bunu başarırsa yedinci Alman kulübü; PSG başarırsa 2003/04'ten (Monaco) bu yana ilk Fransız ekibi olacak.
- Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi.
- PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi (2003/04'te Monaco).
- Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG, turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (Real Madrid; 2011-2014 arasında 34 maç). Fransız ekibine gol izni vermeyen son takım, 2015/16 çeyrek finalinde Manchester City olmuştu (0-1).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçı kaybetmeyen RB Leipzig (5G 2B), ilk sekiz karşılaşmada dört yenilgi almıştı (3G 1B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Marcel Sabitzer (4 gol & 2 asist), RB Leipzig'i çeyrek final eşleşmesinde Atletico Madrid karşısında öne geçiren golün asistini yapmıştı.
- 33 yaşındaki RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen en genç teknik adam olan Didier Deschamps'ın (35) rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.
- İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı 2013/14 sezonundan bu yana turnuvada en fazla asist yapan oyuncu Neymar (23).
- PSG forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı sezonu yaşıyor (5 gol & 5 asist). Fransız oyuncu, bu sezon sahada kaldığı her 48 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku
PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes; Di María, Neymar, Mbappe; Icardi