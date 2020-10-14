Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Hollanda

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MUHTEMEL 11'LER

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında İtalya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Kaybetmeyi sevmeyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.- Tarafların 22 kez karşı karşıya geldiği maçlarda İtalya 11, Hollanda 3 kez kazandı.- Hollanda ise son 6 maçında kalesini gole kapattı.- İtalya son 7 maçtır yenilmedi.- İki takımın da son 3 maçı KG YOK oldu.Belotti, CastrovilliDe Roon, de Ligt, Bergwijn, PröpperDonnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, PellegriniCillessen, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, F. De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Berghuis, Promes, Memphis