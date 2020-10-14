Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Hollanda

İtalya ile Hollanda UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Hollanda
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14 Ekim 2020 03:52
 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında İtalya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Kaybetmeyi sevmeyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tarafların 22 kez karşı karşıya geldiği maçlarda İtalya 11, Hollanda 3 kez kazandı.

- İtalya son 3 maçtır gol yemiyor.

- Hollanda ise son 6 maçında kalesini gole kapattı.

- Hollanda'nın son 6 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberliği var.

- İtalya son 7 maçtır yenilmedi.

- Hollanda son 5 maçında 3 gol attı.

- İki takımın da son 3 maçı KG YOK oldu.

EKSİKLER, CEZALILAR

İtalya: Belotti, Castrovilli

Hollanda: De Roon, de Ligt, Bergwijn, Pröpper

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini

Hollanda: Cillessen, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, F. De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Berghuis, Promes, Memphis



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