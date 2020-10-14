Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Hollanda

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında İtalya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Kaybetmeyi sevmeyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların 22 kez karşı karşıya geldiği maçlarda İtalya 11, Hollanda 3 kez kazandı.
- İtalya son 3 maçtır gol yemiyor.
- Hollanda ise son 6 maçında kalesini gole kapattı.
- Hollanda'nın son 6 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberliği var.
- İtalya son 7 maçtır yenilmedi.
- Hollanda son 5 maçında 3 gol attı.
- İki takımın da son 3 maçı KG YOK oldu.
EKSİKLER, CEZALILAR
İtalya: Belotti, Castrovilli
Hollanda: De Roon, de Ligt, Bergwijn, Pröpper
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini
Hollanda: Cillessen, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, F. De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Berghuis, Promes, Memphis
Tuttur.com'da İtalya - Hollanda maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların 22 kez karşı karşıya geldiği maçlarda İtalya 11, Hollanda 3 kez kazandı.
- İtalya son 3 maçtır gol yemiyor.
- Hollanda ise son 6 maçında kalesini gole kapattı.
- Hollanda'nın son 6 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberliği var.
- İtalya son 7 maçtır yenilmedi.
- Hollanda son 5 maçında 3 gol attı.
- İki takımın da son 3 maçı KG YOK oldu.
EKSİKLER, CEZALILAR
İtalya: Belotti, Castrovilli
Hollanda: De Roon, de Ligt, Bergwijn, Pröpper
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini
Hollanda: Cillessen, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, F. De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Berghuis, Promes, Memphis