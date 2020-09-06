Tuttur.com ile maç önü: İsviçre - Almanya

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Almanya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: İsviçre - Almanya
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06 Eylül 2020 05:06
Uluslar Ligi ikinci hafta maçında İsviçre sahasında Almanya'yı konuk edecek. İki takım da ilk maçlarında galibiyet alamamıştı.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takımın oynadığı son 5 maçta Almanya 3 kez kazanırken İsviçre'nin 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç da berabere sonuçlandı.

- Taraflar son maçlarını kazanamadı.

- Almanya gol atamadığı son maçı 2018'de oynadı.

- İsviçre'nin son 6 maçında 2 yenilgisi 4 galibiyeti var.

EKSİKLER, CEZALILAR

İsviçre: Shaqiri

Almanya: Havertz, Schulz

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer, Steffen, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Mbabu, Vargas, Aebischer, Xhaka, Embolo, Seferovic

Almanya: Leno; Kehrer, Ginter, Süle, Gosens; Kroos, Neuhaus; Sane, Draxler, Brandt; Werner



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