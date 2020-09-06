Tuttur.com ile maç önü: İsviçre - Almanya

Uluslar Ligi ikinci hafta maçında İsviçre sahasında Almanya'yı konuk edecek. İki takım da ilk maçlarında galibiyet alamamıştı.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın oynadığı son 5 maçta Almanya 3 kez kazanırken İsviçre'nin 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç da berabere sonuçlandı.
- Taraflar son maçlarını kazanamadı.
- Almanya gol atamadığı son maçı 2018'de oynadı.
- İsviçre'nin son 6 maçında 2 yenilgisi 4 galibiyeti var.
EKSİKLER, CEZALILAR
İsviçre: Shaqiri
Almanya: Havertz, Schulz
MUHTEMEL 11'LER
İsviçre: Sommer, Steffen, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Mbabu, Vargas, Aebischer, Xhaka, Embolo, Seferovic
Almanya: Leno; Kehrer, Ginter, Süle, Gosens; Kroos, Neuhaus; Sane, Draxler, Brandt; Werner
Tuttur.com'da İspanya - Almanya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın oynadığı son 5 maçta Almanya 3 kez kazanırken İsviçre'nin 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç da berabere sonuçlandı.
- Taraflar son maçlarını kazanamadı.
- Almanya gol atamadığı son maçı 2018'de oynadı.
- İsviçre'nin son 6 maçında 2 yenilgisi 4 galibiyeti var.
EKSİKLER, CEZALILAR
İsviçre: Shaqiri
Almanya: Havertz, Schulz
MUHTEMEL 11'LER
İsviçre: Sommer, Steffen, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Mbabu, Vargas, Aebischer, Xhaka, Embolo, Seferovic
Almanya: Leno; Kehrer, Ginter, Süle, Gosens; Kroos, Neuhaus; Sane, Draxler, Brandt; Werner