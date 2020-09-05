Tuttur.com ile maç önü; İsveç - Fransa

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İsveç ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü; İsveç - Fransa
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05 Eylül 2020 08:11
Uluslar Ligi ilk hafta maçında İsveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. İki ülke de Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında...

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Ev sahibi İsveç'in son 8 maçında yenilgisi yok, 2 beraberliği bulunuyor.

- Fransa son 6 maçında 1 beraberliği var.

- İki takımın karşı karşıya geldiği son maçı İsveç kazanırken son 5 maçta 3 Fransa 2 İsveç galibiyeti var.

- İsveç'in son 8 maçından ikisi 2,5 üst bitti.

EKSİKLER, CEZALILAR

İsveç: -

Fransa: Paul Pogba, Tanguy Ndombele ve Houssem Aouar

MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quison

Fransa: Lloris, Kimpembe, Varane, Upamecano, Digne, Rabiot, Griezmann, Kante, Dubois, Giroud, Mbappe



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