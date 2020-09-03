Tuttur.com ile maç önü; İspanya - Almanya

Uluslar Ligi ilk hafta maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İki ülke de Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İspanya ile Almanya arasındaki son 5 maç 2,5 Alt bitti.
- İspanya ile Almanya'nın son 5 karşılaşmasının sadece 2'sinde karşılıklı goller oldu.
- İspanya ile Almanya'nın karşılaştığı son 10 maçın sadece 1'inde 2,5 Üst görüldü.
EKSİKLER, CEZALILAR
İspanya: Jordi Alba, Saul, Morata, Javi Martinez, Ceballos, Isco, Diego Costa, Adama Traore
Almanya: Maneul Neuer, Goretzka, Serge Gnabry, Kimmich, Klostermann, Halstenberg
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Kepa - Navas, Ramos, Llorente, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Rodrigo, Gerard, Asencio
Almanya: Leno; Kehrer, Süle, Ginter, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Sane, Havertz, Brandt; Werner
Tuttur.com'da İspanya - Almanya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İspanya ile Almanya arasındaki son 5 maç 2,5 Alt bitti.
- İspanya ile Almanya'nın son 5 karşılaşmasının sadece 2'sinde karşılıklı goller oldu.
- İspanya ile Almanya'nın karşılaştığı son 10 maçın sadece 1'inde 2,5 Üst görüldü.
EKSİKLER, CEZALILAR
İspanya: Jordi Alba, Saul, Morata, Javi Martinez, Ceballos, Isco, Diego Costa, Adama Traore
Almanya: Maneul Neuer, Goretzka, Serge Gnabry, Kimmich, Klostermann, Halstenberg
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Kepa - Navas, Ramos, Llorente, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Rodrigo, Gerard, Asencio
Almanya: Leno; Kehrer, Süle, Ginter, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Sane, Havertz, Brandt; Werner