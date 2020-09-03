Tuttur.com ile maç önü; İspanya - Almanya

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MUHTEMEL 11'LER

Uluslar Ligi ilk hafta maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İki ülke de Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında...- İspanya ile Almanya arasındaki son 5 maç 2,5 Alt bitti.- İspanya ile Almanya'nın son 5 karşılaşmasının sadece 2'sinde karşılıklı goller oldu.- İspanya ile Almanya'nın karşılaştığı son 10 maçın sadece 1'inde 2,5 Üst görüldü.Jordi Alba, Saul, Morata, Javi Martinez, Ceballos, Isco, Diego Costa, Adama TraoreManeul Neuer, Goretzka, Serge Gnabry, Kimmich, Klostermann, HalstenbergKepa - Navas, Ramos, Llorente, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Rodrigo, Gerard, AsencioLeno; Kehrer, Süle, Ginter, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Sane, Havertz, Brandt; Werner