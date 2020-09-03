Tuttur.com ile maç önü; İspanya - Almanya

UEFA Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun iki dev ülkesi İspanya ve Almanya sahne alıyor.

Haber; Sporx.com
Tuttur.com ile maç önü; İspanya - Almanya
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03 Eylül 2020 14:15
Uluslar Ligi ilk hafta maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İki ülke de Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında...

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 DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER 

- İspanya ile Almanya arasındaki son 5 maç 2,5 Alt bitti. 

- İspanya ile Almanya'nın son 5 karşılaşmasının sadece 2'sinde karşılıklı goller oldu. 

- İspanya ile Almanya'nın karşılaştığı son 10 maçın sadece 1'inde 2,5 Üst görüldü.

EKSİKLER, CEZALILAR

İspanya: Jordi Alba, Saul, Morata, Javi Martinez, Ceballos, Isco, Diego Costa, Adama Traore

Almanya: Maneul Neuer, Goretzka, Serge Gnabry, Kimmich, Klostermann, Halstenberg

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Kepa - Navas, Ramos, Llorente, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Rodrigo, Gerard, Asencio

Almanya: Leno; Kehrer, Süle, Ginter, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Sane, Havertz, Brandt; Werner

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