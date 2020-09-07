Tuttur.com ile maç önü: Hollanda - İtalya

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Hollanda ile İtalya karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın iki devinin karşı karşıya geleceği maç nefesleri kesecek...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın oynadığı son 5 maçta İtalya 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.
- Son 5 maçın sadece 1'i 2,5 ÜST bitti.
- Hollanda son 6 maçında yenilmedi, 1 beraberliği var.
- İtalya son 6 maçında 2 kez maçını 2,5 ALT bitirdi ve 1 kez berabere kaldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: de Vrij
İtalya: Bernardeschi
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Pellegrini, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, Insigne
Hollanda: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes
Tuttur.com'da Hollanda - İtalya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın oynadığı son 5 maçta İtalya 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.
- Son 5 maçın sadece 1'i 2,5 ÜST bitti.
- Hollanda son 6 maçında yenilmedi, 1 beraberliği var.
- İtalya son 6 maçında 2 kez maçını 2,5 ALT bitirdi ve 1 kez berabere kaldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: de Vrij
İtalya: Bernardeschi
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Pellegrini, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, Insigne
Hollanda: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes