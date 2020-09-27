Tuttur.com ile maç önü: Galatasaray - Fenerbahçe

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

DERBİNİN İDDAA TAHMİNİ

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.- Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe.- Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan (4B 1M) ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Galatasaray, iç sahada rakibini en son 2014/15 sezonunda yenebildi (2-1).- Galatasaray ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (3G 7B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (1-3).- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2014/15 sezonundan bu yana oynanan 12 Süper Lig maçının dokuzunda ilk yarılar berabere bitti ve taraflar sadece beş gol atabildi (Galatasaray 2-3 Fenerbahçe).- 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla isabetli şut çeken (18), net gol pozisyonuna giren (12) ve gol beklentisi yakalayan (6.74 xG) takım Galatasaray.- Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkanı veren takım Fenerbahçe (9).- Galatasaray forveti Radamel Falcao, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı dört maçta (ikişer Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ön eleme) dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe (3).- Şu an Fenerbahçe kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu Süper Lig'de sarı-lacivert formayla Galatasaray'a gol atamadı.- Fatih Terim, Erol Bulut'un çalıştırdığı takımları (Yeni Malatyaspor x2 ve Alanyaspor) konuk ettiği üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı.Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 2 maçta henüz puanla tanışamayan Rizespor için işler iyi gitmiyor. Tomas Hocanın, Türkiye'deki ikinci takım macerası da iyi başlamadı ve bir an önce toparlanamazsa pek de iyi gitmeyecek gibi gözüküyor. Alanyaspor ise istikrarlı yapısıyla adeta örnek kulüp haline geldi. Erol Bulut sonrası Çağdaş Hocayla da iyi başladılar. Ben bu deplasmandan da kesinlikle puanla döneceklerini düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal seçim olur. Eğer yorgun olmasalardı direkt 2 seçimini de size önerebilirdim.