Tuttur.com ile maç önü: Fulham - Aston Villa

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham evinde Aston Villa'yı transfer edecek.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Aston Villa ile oynadığı son sekiz resmi maçın altısını kazanan Fulham (2M), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.
- Premier Lig tarihinde lige o sezon yükselen takımlara West Ham United'ın (45) ardından en fazla maç kaybeden ekip Aston Villa (43).
- Aston Villa, Londra'da oynadığı son 10 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi (1B 9M).
- Aston Villa, Ocak 2016'dan bu yana İngiltere'nin en üst lig düzeyinde çıktığı son 26 deplasman maçında da gol yedi.
- Aleksandar Mitrovic, Fulham formasıyla ilk maçına çıktığı Şubat 2018'den bu yana takımının attığı gollerin %39'unu kaydetti (play-off maçları hariç 51/131).
EKSİKLER, CEZALILAR
Fulham: Eksik yok
Aston Villa: Wesley, Björn Engels
MUHTEMEL 11'LER
Fulham: Areola, Bryan, Rem, Hector, Tete, Anduissa, Reed, Cavaleiro, Cordova, Mitrovic
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Hourihane, Trezeguet, Grealish, Watkins
Tuttur.com'da Fulham - Aston Villa maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Aston Villa ile oynadığı son sekiz resmi maçın altısını kazanan Fulham (2M), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.
- Premier Lig tarihinde lige o sezon yükselen takımlara West Ham United'ın (45) ardından en fazla maç kaybeden ekip Aston Villa (43).
- Aston Villa, Londra'da oynadığı son 10 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi (1B 9M).
- Aston Villa, Ocak 2016'dan bu yana İngiltere'nin en üst lig düzeyinde çıktığı son 26 deplasman maçında da gol yedi.
- Aleksandar Mitrovic, Fulham formasıyla ilk maçına çıktığı Şubat 2018'den bu yana takımının attığı gollerin %39'unu kaydetti (play-off maçları hariç 51/131).
EKSİKLER, CEZALILAR
Fulham: Eksik yok
Aston Villa: Wesley, Björn Engels
MUHTEMEL 11'LER
Fulham: Areola, Bryan, Rem, Hector, Tete, Anduissa, Reed, Cavaleiro, Cordova, Mitrovic
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Hourihane, Trezeguet, Grealish, Watkins