Tuttur.com ile maç önü: Fulham - Aston Villa

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Aston Villa karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Fulham - Aston Villa
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28 Eylül 2020 07:11
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham evinde Aston Villa'yı transfer edecek.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Aston Villa ile oynadığı son sekiz resmi maçın altısını kazanan Fulham (2M), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.

- Premier Lig tarihinde lige o sezon yükselen takımlara West Ham United'ın (45) ardından en fazla maç kaybeden ekip Aston Villa (43).

- Aston Villa, Londra'da oynadığı son 10 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi (1B 9M).

- Aston Villa, Ocak 2016'dan bu yana İngiltere'nin en üst lig düzeyinde çıktığı son 26 deplasman maçında da gol yedi.

- Aleksandar Mitrovic, Fulham formasıyla ilk maçına çıktığı Şubat 2018'den bu yana takımının attığı gollerin %39'unu kaydetti (play-off maçları hariç 51/131).

EKSİKLER, CEZALILAR

Fulham: Eksik yok

Aston Villa: Wesley, Björn Engels

MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Areola, Bryan, Rem, Hector, Tete, Anduissa, Reed, Cavaleiro, Cordova, Mitrovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Hourihane, Trezeguet, Grealish, Watkins



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