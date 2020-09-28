Tuttur.com ile maç önü: Fulham - Aston Villa

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham evinde Aston Villa'yı transfer edecek.- Aston Villa ile oynadığı son sekiz resmi maçın altısını kazanan Fulham (2M), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.- Premier Lig tarihinde lige o sezon yükselen takımlara West Ham United'ın (45) ardından en fazla maç kaybeden ekip Aston Villa (43).- Aston Villa, Londra'da oynadığı son 10 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi (1B 9M).- Aston Villa, Ocak 2016'dan bu yana İngiltere'nin en üst lig düzeyinde çıktığı son 26 deplasman maçında da gol yedi.- Aleksandar Mitrovic, Fulham formasıyla ilk maçına çıktığı Şubat 2018'den bu yana takımının attığı gollerin %39'unu kaydetti (play-off maçları hariç 51/131).Eksik yokWesley, Björn EngelsAreola, Bryan, Rem, Hector, Tete, Anduissa, Reed, Cavaleiro, Cordova, MitrovicMartinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Hourihane, Trezeguet, Grealish, Watkins