Tuttur.com ile maç önü: Everton - Liverpool

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile Liverpool Merseyside derbisinde karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip de iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda.- Everton, Ekim 2010'daki 2-0'lık galibiyetten bu yana Liverpool'u Premier Lig'de mağlup edemiyor (11B 8M).- Everton ile Liverpool arasında Goodison Park'ta oynanan son sekiz Premier Lig maçının yedisi berabere bitti.- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan oyuncular arasında en fazla resmi maç golü atan isim, Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin (9).Branthwaite, Kenny, Cenk Tosun, Holgate, GbaminKeita, Oxlade-Chamberlain, Alisson.Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, Gomes, Richarlison, James Rodriguez, Calvert-LewinAdrian, Robertsoni, Van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold, Henderson, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino