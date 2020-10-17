Tuttur.com ile maç önü: Everton - Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile Liverpool Merseyside derbisinde karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip de iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Everton, Ekim 2010'daki 2-0'lık galibiyetten bu yana Liverpool'u Premier Lig'de mağlup edemiyor (11B 8M).
- Everton ile oynadığı son 22 resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, kulüp tarihinde herhangi bir rakibine karşı en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor (22; Aston Villa ile eşit).
- Everton ile Liverpool arasında Goodison Park'ta oynanan son sekiz Premier Lig maçının yedisi berabere bitti.
- Bu sezon ilk dört Premier Lig maçında 11 gol yiyen Liverpool, aynı sayıda golü geçen sezonun ilk 13 karşılaşmasında kalesinde görmüştü.
- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan oyuncular arasında en fazla resmi maç golü atan isim, Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin (9).
EKSİKLER, CEZALILAR
Everton: Branthwaite, Kenny, Cenk Tosun, Holgate, Gbamin
Liverpool: Keita, Oxlade-Chamberlain, Alisson.
MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, Gomes, Richarlison, James Rodriguez, Calvert-Lewin
Liverpool: Adrian, Robertsoni, Van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold, Henderson, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino
Tuttur.com'da Everton - Liverpool maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Everton, Ekim 2010'daki 2-0'lık galibiyetten bu yana Liverpool'u Premier Lig'de mağlup edemiyor (11B 8M).
- Everton ile oynadığı son 22 resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, kulüp tarihinde herhangi bir rakibine karşı en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor (22; Aston Villa ile eşit).
- Everton ile Liverpool arasında Goodison Park'ta oynanan son sekiz Premier Lig maçının yedisi berabere bitti.
- Bu sezon ilk dört Premier Lig maçında 11 gol yiyen Liverpool, aynı sayıda golü geçen sezonun ilk 13 karşılaşmasında kalesinde görmüştü.
- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan oyuncular arasında en fazla resmi maç golü atan isim, Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin (9).
EKSİKLER, CEZALILAR
Everton: Branthwaite, Kenny, Cenk Tosun, Holgate, Gbamin
Liverpool: Keita, Oxlade-Chamberlain, Alisson.
MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, Gomes, Richarlison, James Rodriguez, Calvert-Lewin
Liverpool: Adrian, Robertsoni, Van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold, Henderson, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino