Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Valencia

La Liga 2. hafta maçında Celta Vigo ile Valencia kozlarını paylaşacak. Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo Valencia karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Celta, Valencia ile oynadığı son yedi La Liga maçının sadece birini kazanabildi (2B 4M).
- La Liga'da çıktığı son 11 deplasmandan galibiyetle dönemeyen Valencia (3B 8M), bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.
- Celta forması giyen Iago Aspas'ın iç sahada Valencia'dan (4 maç) daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Getafe (6 maç).
- Manu Vallejo, Valencia formasıyla çıktığı son beş La Liga maçında dört gol kaydetti.
- Óscar García, Celta'nın başında çıktığı La Liga maçlarının %51.8'inden beraberlikle ayrıldı (14/27).
EKSİKLER, CEZALILAR
Celta Vigo: Alvarez, Blanco
Valencia: Cillesen, Mangala, Soler, Lato, Gameiro, Cherysev
MUHTEMEL 11'LER
Celta Vigo: Villar, Olaza, Murillo, Aidoo, Mallo, Deniz, Renato, Okay Yokuşlu, Nolito, Emre Mor, Aspas
Valencia: Jaume, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Yunus, Racic, Kondogbia, Guedes, Kangin, Maxi
Tuttur.com'da Celta Vigo - Valencia maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Celta, Valencia ile oynadığı son yedi La Liga maçının sadece birini kazanabildi (2B 4M).
- La Liga'da çıktığı son 11 deplasmandan galibiyetle dönemeyen Valencia (3B 8M), bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.
- Celta forması giyen Iago Aspas'ın iç sahada Valencia'dan (4 maç) daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Getafe (6 maç).
- Manu Vallejo, Valencia formasıyla çıktığı son beş La Liga maçında dört gol kaydetti.
- Óscar García, Celta'nın başında çıktığı La Liga maçlarının %51.8'inden beraberlikle ayrıldı (14/27).
EKSİKLER, CEZALILAR
Celta Vigo: Alvarez, Blanco
Valencia: Cillesen, Mangala, Soler, Lato, Gameiro, Cherysev
MUHTEMEL 11'LER
Celta Vigo: Villar, Olaza, Murillo, Aidoo, Mallo, Deniz, Renato, Okay Yokuşlu, Nolito, Emre Mor, Aspas
Valencia: Jaume, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Yunus, Racic, Kondogbia, Guedes, Kangin, Maxi