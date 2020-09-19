Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Valencia

La Liga 2. hafta maçında Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; EPA
Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Valencia
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19 Eylül 2020 03:08
La Liga 2. hafta maçında Celta Vigo ile Valencia kozlarını paylaşacak. Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo Valencia karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Celta, Valencia ile oynadığı son yedi La Liga maçının sadece birini kazanabildi (2B 4M).

- La Liga'da çıktığı son 11 deplasmandan galibiyetle dönemeyen Valencia (3B 8M), bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.

- Celta forması giyen Iago Aspas'ın iç sahada Valencia'dan (4 maç) daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Getafe (6 maç).

- Manu Vallejo, Valencia formasıyla çıktığı son beş La Liga maçında dört gol kaydetti.

- Óscar García, Celta'nın başında çıktığı La Liga maçlarının %51.8'inden beraberlikle ayrıldı (14/27).

EKSİKLER, CEZALILAR

Celta Vigo: Alvarez, Blanco

Valencia: Cillesen, Mangala, Soler, Lato, Gameiro, Cherysev

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Villar, Olaza, Murillo, Aidoo, Mallo, Deniz, Renato, Okay Yokuşlu, Nolito, Emre Mor, Aspas

Valencia: Jaume, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Yunus, Racic, Kondogbia, Guedes, Kangin, Maxi



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