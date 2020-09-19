Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Valencia

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MUHTEMEL 11'LER

La Liga 2. hafta maçında Celta Vigo ile Valencia kozlarını paylaşacak. Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo Valencia karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.- Celta, Valencia ile oynadığı son yedi La Liga maçının sadece birini kazanabildi (2B 4M).- La Liga'da çıktığı son 11 deplasmandan galibiyetle dönemeyen Valencia (3B 8M), bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.- Celta forması giyen Iago Aspas'ın iç sahada Valencia'dan (4 maç) daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Getafe (6 maç).- Manu Vallejo, Valencia formasıyla çıktığı son beş La Liga maçında dört gol kaydetti.- Óscar García, Celta'nın başında çıktığı La Liga maçlarının %51.8'inden beraberlikle ayrıldı (14/27).Alvarez, BlancoCillesen, Mangala, Soler, Lato, Gameiro, CherysevVillar, Olaza, Murillo, Aidoo, Mallo, Deniz, Renato, Okay Yokuşlu, Nolito, Emre Mor, AspasJaume, Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Yunus, Racic, Kondogbia, Guedes, Kangin, Maxi