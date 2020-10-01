Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Barcelona

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.- Barcelona'yı konuk ettiği son beş iç saha maçını kaybetmeyen Celta (3G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi egale etmek için sahaya çıkıyor.- La Liga'da çıktığı son üç deplasman maçını kazanan Barcelona, Ocak 2019'dan bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor.- Celta'ya rakip olduğu 16 La Liga maçında 11 gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, bu gollerin sadece ikisini deplasmanda kaydedebildi (en son Mart 2013).Sergio Alvarez, Ruben White, JuncaStegen, BraithwaiteVillar; Aidoo, Murillo, Araujo; Vazquez, Tapia, Okay Yokuşlu, Olaza; Mendez; Mina, AspasNeto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Fati; Messi