Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Barcelona

La Liga'nın 4. haftasında Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Tuttur.com ile maç önü: Celta Vigo - Barcelona
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01 Ekim 2020 07:18
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Barcelona'yı konuk ettiği son beş iç saha maçını kaybetmeyen Celta (3G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi egale etmek için sahaya çıkıyor.

- Barcelona'nın 2000/01'den bu yana La Liga'da Celta Vigo'nun iç saha maçlarını oynadığı Balaidos'tan (6) daha fazla mağlubiyet aldığı tek stat Santiago Bernabeu (7; iç saha maçları hariç).

- La Liga'da çıktığı son üç deplasman maçını kazanan Barcelona, Ocak 2019'dan bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor.

- Celta forveti Iago Aspas, Barcelona filelerini havalandırması halinde kulüp tarihinin en fazla La Liga golü atan oyuncusu olacak (104; Manuel Hermida ile eşit).

- Celta'ya rakip olduğu 16 La Liga maçında 11 gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, bu gollerin sadece ikisini deplasmanda kaydedebildi (en son Mart 2013).

EKSİKLER, CEZALILAR

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Ruben White, Junca

Barcelona: Stegen, Braithwaite

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Villar; Aidoo, Murillo, Araujo; Vazquez, Tapia, Okay Yokuşlu, Olaza; Mendez; Mina, Aspas

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Fati; Messi



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