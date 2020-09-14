Tuttur.com ile maç önü: Brighton - Chelsea

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton Hove Albion kozlarını paylaşıyor.

Tuttur.com ile maç önü: Brighton - Chelsea
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14 Eylül 2020 06:49
İngiltere Premier Lig açılış haftasında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın peşinde.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Chelsea'ye rakip olduğu altı Premier Lig maçının hiçbirini kazanamayan Brighton (1B 5M), bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi.

- Chelsea'nin kulüp tarihinde mağlubiyet almadan en fazla lig maçında karşılaştığı rakibi Brighton (9G 1B).

- Bu sezon Premier Lig'de yer alan takımlar arasında 2020 yılında en az galibiyete sahip olan ekip Brighton (3G 9B 6M).

- Geçen sezon Premier Lig'de 54 gol yiyen Chelsea, 1996/97'den (55) bu yana kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu geçirmişti.

- Geçen sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner'den (28) daha fazla gol atan sadece üç isim vardı: Ciro Immobile (36), Robert Lewandowski (34) & Cristiano Ronaldo (31).

EKSİKLER, CEZALILAR

Propper: Propper

Chelsea: Thiago Silva, Chilwell, Ziyech, Kovacic

MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Ryan; Veltman, White, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Lallana, Trossard; Maupay

Chelsea: Caballero; James, Zouma, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho; Havertz, Mount, Hudson-Odoi; Werner



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