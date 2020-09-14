Tuttur.com ile maç önü: Brighton - Chelsea

İngiltere Premier Lig açılış haftasında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın peşinde.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Chelsea'ye rakip olduğu altı Premier Lig maçının hiçbirini kazanamayan Brighton (1B 5M), bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi.
- Chelsea'nin kulüp tarihinde mağlubiyet almadan en fazla lig maçında karşılaştığı rakibi Brighton (9G 1B).
- Bu sezon Premier Lig'de yer alan takımlar arasında 2020 yılında en az galibiyete sahip olan ekip Brighton (3G 9B 6M).
- Geçen sezon Premier Lig'de 54 gol yiyen Chelsea, 1996/97'den (55) bu yana kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu geçirmişti.
- Geçen sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner'den (28) daha fazla gol atan sadece üç isim vardı: Ciro Immobile (36), Robert Lewandowski (34) & Cristiano Ronaldo (31).
EKSİKLER, CEZALILAR
Propper: Propper
Chelsea: Thiago Silva, Chilwell, Ziyech, Kovacic
MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Ryan; Veltman, White, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Lallana, Trossard; Maupay
Chelsea: Caballero; James, Zouma, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho; Havertz, Mount, Hudson-Odoi; Werner
Tuttur.com'da Brighton - Chelsea maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Chelsea'ye rakip olduğu altı Premier Lig maçının hiçbirini kazanamayan Brighton (1B 5M), bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi.
- Chelsea'nin kulüp tarihinde mağlubiyet almadan en fazla lig maçında karşılaştığı rakibi Brighton (9G 1B).
- Bu sezon Premier Lig'de yer alan takımlar arasında 2020 yılında en az galibiyete sahip olan ekip Brighton (3G 9B 6M).
- Geçen sezon Premier Lig'de 54 gol yiyen Chelsea, 1996/97'den (55) bu yana kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu geçirmişti.
- Geçen sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner'den (28) daha fazla gol atan sadece üç isim vardı: Ciro Immobile (36), Robert Lewandowski (34) & Cristiano Ronaldo (31).
EKSİKLER, CEZALILAR
Propper: Propper
Chelsea: Thiago Silva, Chilwell, Ziyech, Kovacic
MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Ryan; Veltman, White, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Lallana, Trossard; Maupay
Chelsea: Caballero; James, Zouma, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho; Havertz, Mount, Hudson-Odoi; Werner