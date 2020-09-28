Tuttur.com ile maç önü: Bologna - Parma

Serie A'nın 2. haftasında Bologna ile Parma Renato Dall'Ar Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Tuttur.com ile maç önü: Bologna - Parma
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28 Eylül 2020 05:22
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Bologna ile Parma karşı karşıya gelecek. İlk hafta kazanamayan iki takımın mücadelesinde hedef kazanmak olacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Bologna, Parma'yı konuk ettiği son 14 Serie A maçının sadece birini kaybetti.

- Serie A'da çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Parma, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık dış saha galibiyet serisi yaşamıyor.

- Serie A'da oynadığı son 18 iç saha maçında da gol yiyen Bologna, lig tarihinde daha uzun bir seriye sahip tek takım olan Verona'nın (2015-2017 arasında 27 maç) arkasında yer alıyor.

- Serie A'da 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Parma, lig tarihindeki en uzun serisini egale etmiş durumda (2005'te 15 maç).

- Parma forması giyen Roberto Inglese, Bologna'ya karşı sahaya çıktığı beş lig maçında dört gol kaydetti.

EKSİKLER, CEZALILAR

Bologna: Dijks

Parma: Gagliolo, Kurtic, Scozzarella, Iglese

MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio

Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh



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