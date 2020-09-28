Tuttur.com ile maç önü: Bologna - Parma

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MUHTEMEL 11'LER

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Bologna ile Parma karşı karşıya gelecek. İlk hafta kazanamayan iki takımın mücadelesinde hedef kazanmak olacak.- Bologna, Parma'yı konuk ettiği son 14 Serie A maçının sadece birini kaybetti.- Serie A'da çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Parma, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık dış saha galibiyet serisi yaşamıyor.- Serie A'da oynadığı son 18 iç saha maçında da gol yiyen Bologna, lig tarihinde daha uzun bir seriye sahip tek takım olan Verona'nın (2015-2017 arasında 27 maç) arkasında yer alıyor.- Serie A'da 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Parma, lig tarihindeki en uzun serisini egale etmiş durumda (2005'te 15 maç).- Parma forması giyen Roberto Inglese, Bologna'ya karşı sahaya çıktığı beş lig maçında dört gol kaydetti.DijksGagliolo, Kurtic, Scozzarella, IgleseSkorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; PalacioSepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh