Tuttur.com ile maç önü: Bologna - Parma

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Bologna ile Parma karşı karşıya gelecek. İlk hafta kazanamayan iki takımın mücadelesinde hedef kazanmak olacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bologna, Parma'yı konuk ettiği son 14 Serie A maçının sadece birini kaybetti.
- Serie A'da çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Parma, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık dış saha galibiyet serisi yaşamıyor.
- Serie A'da oynadığı son 18 iç saha maçında da gol yiyen Bologna, lig tarihinde daha uzun bir seriye sahip tek takım olan Verona'nın (2015-2017 arasında 27 maç) arkasında yer alıyor.
- Serie A'da 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Parma, lig tarihindeki en uzun serisini egale etmiş durumda (2005'te 15 maç).
- Parma forması giyen Roberto Inglese, Bologna'ya karşı sahaya çıktığı beş lig maçında dört gol kaydetti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bologna: Dijks
Parma: Gagliolo, Kurtic, Scozzarella, Iglese
MUHTEMEL 11'LER
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio
Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh
Tuttur.com'da Bologna - Parma maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bologna, Parma'yı konuk ettiği son 14 Serie A maçının sadece birini kaybetti.
- Serie A'da çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Parma, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık dış saha galibiyet serisi yaşamıyor.
- Serie A'da oynadığı son 18 iç saha maçında da gol yiyen Bologna, lig tarihinde daha uzun bir seriye sahip tek takım olan Verona'nın (2015-2017 arasında 27 maç) arkasında yer alıyor.
- Serie A'da 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Parma, lig tarihindeki en uzun serisini egale etmiş durumda (2005'te 15 maç).
- Parma forması giyen Roberto Inglese, Bologna'ya karşı sahaya çıktığı beş lig maçında dört gol kaydetti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bologna: Dijks
Parma: Gagliolo, Kurtic, Scozzarella, Iglese
MUHTEMEL 11'LER
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio
Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh