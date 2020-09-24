Tuttur.com ile maç önü: Bayern Münih - Sevilla

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

UEFA Süper Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Kupası'nın sahibi Sevilla karşı karşıya geliyor.- Bu sezon 45'incisi düzenlenen UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan ülke İspanya olurken (15), Almanlar sadece bir kez mutlu sona ulaşabildi.- 21. yüzyılda en fazla Süper Kupa oynama hakkı kazanan takım olan ancak kupaya uzanamayan Sevilla (6), bunların tamamına Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrası ulaştı.- Beşinci kez Süper Kupa oynayacak olan Bayern Münih, daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinde kupaya uzanabildi (2013 vs Chelsea).- İkinci kez Süper Kupa maçını İspanyol olmayan bir rakibe karşı oynamaya hazırlanan Sevilla, ilk tecrübesinde Milan'a 3-1 yenilmişti (2007).- 2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı 11 maçı da kazanan Bayern Münih, turnuva tarihinde 0 galibiyet oranıyla kupayı kazanan ilk takım oldu.- Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid'in (1985-2018 arasında 9 kez) ardından üst üste en fazla final kazanan takım Sevilla (6).- Daha önce Bayern Münih ile sadece bir kez eşleşen Sevilla, 2017/18 Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finalinde rakibine 1-2 ve 0-0'lık skorlarla elenmişti.- Avrupa arenasında kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşayan Sevilla (12G 9B), bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapattı.- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, kariyerinde Sevilla'ya karşı forma giydiği dört maçta da gol atamadı.- Sevilla formasıyla çıktığı son iki resmi maçta (Avrupa Ligi'nde yarı final ve final) üç gol atan Luuk de Jong, İspanya kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.Coman, NianzouEksik yokNeuer, Davies, Alaba, Süle, Pavard, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Müller, Sane, LewandowskiBono, Navas, Kounde, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, Ocampos, De Jong